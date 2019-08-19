Son Dakika Haberleri: Sular altında kalan ayakkabılar Yenikapı'da kurutuluyor
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Sular altında kalan ayakkabılar Yenikapı'da kurutuluyor

1 saat önce

Eminönü'nde yaşanan su baskınından etkilenen ayakkabılar Yenikapı Meydanı'na dizilerek kurumaya bırakıldı.

Eminönü'nde yaşanan su baskınından etkilenen ayakkabılar Yenikapı Meydanı'na dizilerek kurumaya bırakıldı.
Eminönü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:32 Kaynak: AA
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