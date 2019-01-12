Sular Altında Kalan Binadaki 4 Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle taşan derenin içinde kalan bir binaya sığınan 4 köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle taşan derenin içinde kalan bir binaya sığınan 4 köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Balıkesir'in Susurluk ilçesi Karşıyaka mahallesinde aşırı yağışlar nedeniyle taşan derenin ortasında kalan bir binada 5 köpek mahsur kaldı. Harekete geçen itfaiye ekipleri mahsur kalan köpeklerden 4'ünü kurtarırken, 1 köpek ise kaçtı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Merkez İtfaiye'ye bağlı dalgıç ekipler tarafından kurtarılan köpekler botlarla kıyıya getirildi. Kurtarılan hayvanlar köpeklerin sahibi olan Çağlar Çetin ve İbrahim Yılmaz isimli vatandaşlara teslim edildi. - BALIKESİR

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