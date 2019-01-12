Sular Altında Kalan Binadaki 4 Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
43 dakika önce
Sular altında kalan binadaki 4 köpek İtfaiye tarafından kurtarıldı İtfaiyeden köpek kurtarma operasyonuBALIKESİR - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle taşan derenin içinde kalan bir binaya sığınan 4 köpek İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sular altında kalan binadaki 4 köpek İtfaiye
tarafından kurtarıldı
İtfaiyeden köpek kurtarma operasyonu
BALIKESİR - Balıkesir
'in Susurluk
ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle taşan derenin içinde kalan bir binaya sığınan 4 köpek İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Balıkesir'in Susurluk ilçesi Karşıyaka
mahallesinde aşırı yağışlar nedeniyle taşan derenin ortasında kalan bir binada 5 köpek mahsur kaldı. Harekete geçen itfaiye ekipleri mahsur kalan köpeklerden 4'ünü kurtarırken, 1 köpek ise kaçtı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Merkez
İtfaiye'ye bağlı dalgıç ekipler tarafından kurtarılan köpekler botlarla kıyıya getirildi. Kurtarılan hayvanlar köpeklerin sahibi olan Çağlar Çetin ve İbrahim Yılmaz
isimli vatandaşlara teslim edildi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:35 Kaynak: İHA
İzmir Sağanak Yağışa Teslim Oldu
Köpek Saldırılarıyla İlgili Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi'den Uyarı: Saldırılar Artabilir
Cerablus'tan Sorumlu Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller, Makamında Hayatını Kaybetti
Vücuduna Tahta Parçaları Saplanan Sürücü Öldü