Son Dakika Haberleri: Sular Altında Kalan Binadaki 4 Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Sular Altında Kalan Binadaki 4 Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

43 dakika önce

Sular altında kalan binadaki 4 köpek İtfaiye tarafından kurtarıldı İtfaiyeden köpek kurtarma operasyonuBALIKESİR - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle taşan derenin içinde kalan bir binaya sığınan 4 köpek İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sular altında kalan binadaki 4 köpek İtfaiye tarafından kurtarıldı
İtfaiyeden köpek kurtarma operasyonu

BALIKESİR - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle taşan derenin içinde kalan bir binaya sığınan 4 köpek İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Balıkesir'in Susurluk ilçesi Karşıyaka mahallesinde aşırı yağışlar nedeniyle taşan derenin ortasında kalan bir binada 5 köpek mahsur kaldı. Harekete geçen itfaiye ekipleri mahsur kalan köpeklerden 4'ünü kurtarırken, 1 köpek ise kaçtı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Merkez İtfaiye'ye bağlı dalgıç ekipler tarafından kurtarılan köpekler botlarla kıyıya getirildi. Kurtarılan hayvanlar köpeklerin sahibi olan Çağlar Çetin ve İbrahim Yılmaz isimli vatandaşlara teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:35 Kaynak: İHA

Susurluk, Balıkesir, İtfaiye, 3. Sayfa
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