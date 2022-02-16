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Sular altında kalan cami havadan görüntülendi - Son Dakika

Sular altında kalan cami havadan görüntülendi

16.02.2022 12:52
Sular altında kalan cami havadan görüntülendi

Ağrı'da baraj sularının altında kalan caminin karlar altından yükselen minaresi görsel şölen sunuyor.

Ağrı'da baraj sularının altında kalan caminin karlar altından yükselen minaresi görsel şölen sunuyor.

Ağrı'da kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Yazıcı Barajı'nın içinden geçtiği Başçavuş köyünde kar ve buzla kaplanan suyun altında kalan caminin yükselen minaresi ortaya eşsiz güzellikte görüntüler çıkarıyor. Yaz aylarında renkli görüntülerin oluştuğu ve kış mevsimiyle birlikte beyaz örtüye bürünen bölge dron ile görüntülendi.

Bölgenin her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyleyen Muhammed Güler, "Kış aylarında balık tutmak için buralara kadar geliyoruz. Yazın ise piknik için geliyoruz. Gördüğünüz gibi sular altında kalmış bir camimiz var. Gelip görülmesi gereken yerlerden biri bence. Herkesi buraya bekliyoruz. Huzur doğada" dedi.

(Merve Gökbakan/ İHA)

Sular altında kalan cami havadan görüntülendi
Sular altında kalan cami havadan görüntülendi
Sular altında kalan cami havadan görüntülendi
Sular altında kalan cami havadan görüntülendi

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Baraj, Ağrı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sular altında kalan cami havadan görüntülendi - Son Dakika


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