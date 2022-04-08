Kars'ta sular altında kalan mahalle havadan görüntülendi - Son Dakika

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Kars'ta sular altında kalan mahalle havadan görüntülendi

Kars'ta selin yaraları sarılıyor

KARS - Kars'ta karların erimesiyle birlikte sular altında kalan mahallenin yaraları sarılıyor. Havadan görüntülenen mahalle kötü manzaralara sahne oldu.

Kars'ta kar yağışının hızlı erimesiyle birlikte gelen sel Aydınlıkevler Mahallesi'nde 30 evi ve 15 ahırı sular altında bıraktı. Evlerini su basan vatandaşlar yetkililerce bölgeden güvenli bir şekilde tahliye edilirken, selin ardından devletin bütün imkanları bölgeye seferber edildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince hasar tespiti yapılırken, vatandaşlar kullanılamaz hale gelen ev ve eşyalarının başında bekliyor.

Ev ve tarım aletlerinin selden zarar gördüğünü ifade eden Rahim Edizer, "Sel aniden geldi, hiçbir şeyi kaldırmadık. Bütün malzemelerimiz, eşyalarımız kullanılamaz oldu. Çok zararımız var, arpalar, hayvanların samanı zarar gördü. Hiçbir şeyi kurtaramadık" dedi.

Eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini belirten Tahsin Karasor, "Felaket birden geldi. Bir anda geldi, kaçamadık. Sular aştında kalan eşyalarımız kullanılmıyor. Eşyalarımız suyun altında kaldı. Devletimizden yardım istiyoruz" diye konuştu.

Öte yandan sel sularından en çok zarar gören Aydınlıkevler Mahallesi havadan görüntülendi. Evlerin, ahırlar ve tarım arazilerinin zarar gördüğü mahallede başta AFAD olmak üzere itfaiye, DSİ, UMKE, İl Özel İdaresi ve Kızılay vatandaşların yarasını sarıyor.