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Sular altında kalan köy buz tuttu, kartpostallık görüntüler oluştu - Son Dakika

Sular altında kalan köy buz tuttu, kartpostallık görüntüler oluştu

07.02.2022 12:32
Sular altında kalan köy buz tuttu, kartpostallık görüntüler oluştu

Kahramanmaraş'ta sular altında kalan köy, soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.

Kahramanmaraş'ta sular altında kalan köy, soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.

Göksun ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Fındık Mahallesi'nin büyük bir kısmı 2015 yılında yapımı tamamlanan Adatepe Barajı nedeniyle sular altında kaldı. Eski yerleşim alanının hemen kuzeyinde bulunan yeni yerleşim alanına taşınan mahalle, özellikle yaz aylarında hem günübirlik gezinti amacıyla, hem de dağlardan akan buz gibi suların bulunduğu Fındık Boğazı olarak bilinen bölgede piknik yapmak amacıyla gelen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Göksun bölgesinin doğal güzelliklerini fotoğraflayarak memleketinin tanıtımına katkı sağlamaya çalıştığını söyleyen Selçuk Kuşçu, "Fındık Mahallemizde ilkbahar ve yaz aylarına alternatif olarak kış aylarında da görenlere harika manzaralar sunuyor. Tertemiz havası ve yemyeşil doğasıyla özellikle yazları oldukça kalabalıklaşan mahallemiz, kışın da bizlere ayrı güzellikler sunuyor. Günübirlik gezi yapmak isteyen vatandaşlarımızın karlar erimeden de burayı görmelerini tavsiye ediyorum. Zaten gördükten sonra ilkbahar ve yaz aylarında bölgenin tertemiz havasında piknik yapmak için sabırsızlanacaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

(Fazilet Çomruk/ İHA)

Sular altında kalan köy buz tuttu, kartpostallık görüntüler oluştu
Sular altında kalan köy buz tuttu, kartpostallık görüntüler oluştu
Sular altında kalan köy buz tuttu, kartpostallık görüntüler oluştu
Sular altında kalan köy buz tuttu, kartpostallık görüntüler oluştu

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Kahramanmaraş, İlkbahar, piknik, Fındık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sular altında kalan köy buz tuttu, kartpostallık görüntüler oluştu - Son Dakika


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