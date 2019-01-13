Sular Altında Kalan Şehitlikte Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor
46 dakika önce
Sular altında kalan şehitlikte temizlik çalışmaları devam ediyorİZMİR - Son günlerde şehri etkisi altına alan yoğun sağanak sebebiyle Konak'ta bulunan Halkapınar İstiklal Şehitliği de sular altında kaldı.
Sular altında kalan şehitlikte temizlik çalışmaları devam ediyor
İZMİR - Son günlerde şehri etkisi altına alan yoğun sağanak sebebiyle Konak
'ta bulunan Halkapınar
İstiklal Şehitliği de sular altında kaldı. İzmir
yağışla mücadele vermeye devam ediyor. Son birkaç gündür şehri teslim alan sağanak sebebiyle yollar trafiğe kapanırken birçok ev ve iş yerini de su bastı. Yağmur dün gece itibariyle etkisini yitirirken, Konak'ın Halkapınar semtinde bulunan şehitlik de aşırı yağmurdan nasibini aldı. Yağmur suları sebebiyle Halkapınar İstiklal Şehitliği sular altıda kaldı. Şehitliği gören vatandaşlar yaşadıkları şaşkınlığın ardından durumu yetkililere bildirirken, İZSU çalışanları şehitliği eski haline getirmek için yoğun bir çaba sarf etti.
Temizlik çalışmaları sürüyor
Yağmurun etkisini azaltmasının ardından görevliler hayatı normale döndürmek için aralıksız olarak çalışmaya devam ediyor. Yağış sebebiyle sular altında kalan ve kapanan Konak 2815 Sokak'taki Yunuslar
Altgeçidi de uzun uğraşlar sonucunda yeniden trafiğe açıldı. Altgeçidin yanı sıra şehrin birçok noktasında görevliler temizlik çalışmalarına devam ediyor. İzmir'de 3 gün boyunca aralıksız olarak yağan sağanak hayatı olumsuz yönde etkilerken, metrekareye yaklaşık 250 kilogram yağış düştüğü açıklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 02:31 Kaynak: İHA
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