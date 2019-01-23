Sular Altında Kalan Tarlalarda Ortaya Çıkan Yılanlar Tedirgin Ediyor

Hatay'da sular altında kalan tarlalarda ortaya çıkan yılanlar bölgedeki vatandaşları tedirgin etti.

Hatay'da sular altında kalan tarlalarda ortaya çıkan yılanlar bölgedeki vatandaşları tedirgin etti.



Hatay'da şiddetli yağışlar nedeniyle Tahta Köprü Barajı'nın ve Afrin 18 Mart Barajı'nın kapakların açılmasıyla meydana gelen selin ardından aşağı Oba Mahallesi'nde hasar tespit çalışmaları devam ederken, vatandaşlar sular altında kalan tarlalarda yılanlar görülmeye başladığını belirtti.



Suların yer yer toplandığı aşağı Oba Mahallesi'nde tarlalarında yılanların giderek çoğaldığını söyleyen vatandaşlar, sel sularının barajlardan getirdiği yılanların kendilerini tedirgin ettiğini söyledi. - HATAY

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