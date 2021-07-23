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Sular çekildi, felaketin boyutu göründü! Artvin'de şimdi de çamurla mücadele başladı - Son Dakika

Sular çekildi, felaketin boyutu göründü! Artvin'de şimdi de çamurla mücadele başladı

23.07.2021 08:57

Artvin'de dün, şiddetli yağışların ardından 1 kişinin kaybolması ve altyapıda ağır hasarların oluşmasıyla sonuçlanan sel ve heyelanın yarattığı ağır hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Suların çekildiği Arhavi ilçesinde 430 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katları balçığa gömüldü, onlarca araç hurdaya döndü. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması başlatırken, ulaşım, su ve elektrik hatlarındaki hasar ve arızalar giderilmeye çalışılıyor.

Doğu Karadeniz, 8 gün aranın ardından yeniden sel ve heyelanlara teslim oldu. Rize'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de kaybolduğu sel felaketinin izleri silinmeye çalışılırken, Artvin'de dün saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi.

Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! 1 kişinin kaybolduğu Artvin'de yollar çamura bulandı

MAHSUR KALANLAR BOTLARLA KURTARILDI

Murgul ilçesinde sele kapılan 1 kişi kaybolurken, Arhavi ilçesinde kaya tahkimatının yıkılması sonucu Kapisre deresi ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü. Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinde mahsur kalanlar ekiplerce botlarla kurtarıldı, ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları suyla doldu, araçlar sürüklendi. İlçede alt ve üst yapıda ağır hasarlar oluştu, tarım arazileri ve karayolları çöktü, su, elektrik ve telefon hatları zarar gördü.

Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! 1 kişinin kaybolduğu Artvin'de yollar çamura bulandı

HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Sel afetinin en çok etkilendiği Arhavi ilçesinde oluşan hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Selin çekildiği ilçe balçığa gömüldü. Boğaziçi Mahallesi'nde 320, Cumhuriyet Mahallesi'nde ise 110 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İlçede 50'den fazla araç hasar gördü, selin sürüklediği kamyonlar ters döndü. Trafo merkezinin yıkılması sonucu elektrik verilemeyen ilçede su şebekesi alt yapısı da ağır hasar gördü. Suların kesildiği Arhavi'ye tankerle su veriliyor. Artvin ve Rize'de hasar gören 56 trafo nedeniyle 3 bin 45 abone elektriksiz kaldı. Arhavi'de 3 karayolu, 30 köy ve 19 yayla yolu da sel ve heyelanlarda ulaşıma kapandı. Bölge illerden gelen takviye vidanjörler yardımıyla bodrum katlara dolan suyun çekilmesi için de çalışma başlatıldı.

Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! 1 kişinin kaybolduğu Artvin'de yollar çamura bulandı

BARINAĞI SU BASTI, 25 KÖPEK KURTARILDI

Arhavi ilçesinde belediyeye ait barınağı su bastı. Görevlilerin kapıları açarak köpekleri bırakmasına rağmen bazı köpekler sele kapıldı. Arhavi Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği üyeleri, barınaktaki 25 köpeği kurtarmayı başardı. Dernek başkanı Nuray Güzel, "Belediyenin hayvan bakım evini su bastı. Kaybolan hayvanlarımız var. Biz yardıma koştuk. Görevliler kapıları açtı ama su yeniden kapıları kapattı. 25 dolayında köpeği kurtardık. Ama kurtaramadıklarımız da var" dedi.

Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! 1 kişinin kaybolduğu Artvin'de yollar çamura bulandı

"HİÇBİR ŞEYİMİZ KALMADI"

Evini sel basan Züleyha Meydan, "Sel geldi eve girdi. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Sel aniden geldi, üst katlara çıkarak kurtulduk" diye konuştu. Otomobili selde sürüklenen Osman Şişman, "Otomobilim park halindeydi. 2 metrelik sel geldi. Aracım sürüklendi. Yapacak bir şeyim yoktu" ifadelerini kullandı. İş yerini su basan Tanju Pitoz da, "Bir anda oldu her şey. Arka derenin taşması ile etrafımız çevrildi. Derenin ortasında kaldık. Arabalar, iş yerleri gitti. Hasarımız çok büyük" dedi.

Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! 1 kişinin kaybolduğu Artvin'de yollar çamura bulandı

BELEDİYE BAŞKANI: HASARIMIZ BÜYÜK

Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, 4 vadiden aynı anda yağış almaları sonucu Kapisre deresinin kaya tahkimatlarını sökerek taştığını belirterek "Sel tahkimatı aştı ve Boğaziçi Mahallesi'nde 320, Cumhuriyet Mahallemizde 110 konutun zemin ve bodrum katları su dolu. Hasarımız büyük. Belediye başkanlarımız ve merkezi hükümetle hep beraber yaraları sarmaya gayret ediyoruz. Kapisre deresindeki kaya tahkimatı önceden yapılmıştı. Ancak yer yer yırtıklar vardı. Bunları biz söyledik, yazılarımızı da yazdık. Böyle bir şey mi olması gerekirdi? Buradan ders çıkartmak gerekiyor. İnşallah gerekli çalışma yapılacak" diye konuştu.

Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! 1 kişinin kaybolduğu Artvin'de yollar çamura bulandı

"YAĞIŞ KARADENİZ'İN KADERİ OLMAMALI"

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayrakturan ise, "Yağış Karadeniz'in kaderi olmamalı. Burada felaket çanlarını çalarak geldi. Biz burada derenin taşacağını ve yerleşim yerlerine zarar vereceğine yönelik soru önergeleri vermiştik. Bu tablo Karadeniz'in kaderi değil" ifadelerini kullandı.

Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! 1 kişinin kaybolduğu Artvin'de yollar çamura bulandı
Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! 1 kişinin kaybolduğu Artvin'de yollar çamura bulandı
Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! 1 kişinin kaybolduğu Artvin'de yollar çamura bulandı
Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! 1 kişinin kaybolduğu Artvin'de yollar çamura bulandı
Sular çekildi, felaketin boyutu göründü! Artvin'de şimdi de çamurla mücadele başladı

Hisarcık, Artvin, Arhavi, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sular çekildi, felaketin boyutu göründü! Artvin'de şimdi de çamurla mücadele başladı - Son Dakika


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