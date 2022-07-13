Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı İkizören köyündeki boş bir arazide yağmur sebebiyle biriken suların çekilmesiyle göçük meydana geldi. Vatandaşlar, göçük sırasında toprağın altından insan kemiklerinin olduğunu fark etti. Köy muhtarı Ömer Ünver, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, insan kemikleriyle ilgili inceleme başlattı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sular çekildi, kemikler ortaya çıktı - Son Dakika

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