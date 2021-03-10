Sular çekildi, tarih ortaya çıktı - Son Dakika

Sular çekildi, tarih ortaya çıktı

10.03.2021 10:37
Sular çekildi, tarih ortaya çıktı, System.String[]

Kuşadası'nın en önemli tarihi eserlerinden biri olan ve Anaia olarak da bilinen Kadı Kalesi'nin yaklaşık 300 metre ilerisindeki kıyı şeridinde suların çekilmesiyle birlikte kumsalın üzerinde tarihi yapılar ortaya çıktı.

Kuşadası'nın en önemli tarihi eserlerinden biri olan ve Anaia olarak da bilinen Kadı Kalesi'nin yaklaşık 300 metre ilerisindeki kıyı şeridinde suların çekilmesiyle birlikte kumsalın üzerinde tarihi yapılar ortaya çıktı.

Türk turizminin önemli merkezlerinden Kuşadası'nda suların çekilmesiyle birlikte kumsalda kilise olduğu tahmin edilen tarihi yapılar belirmeye başladı. Başta Dilek Yarımadası Milli Parkı olmak üzere, biyolojik çeşitlilik açısından zengin doğal varlıklara sahip olan Kuşadası, aynı zamanda geçmiş uygarlıklardan kalan tarihi mekanlara da ev sahipliği yapmaya devam ettiğini ifade eden Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "En ilginç tarihi yapılardan bazıları da, Kuşadası plajlarında sular çekildiğinde açığa çıkan tarihi yapılardır. Kuşadası'nın en önemli tarihi yapılarından biri olan, İlk yerleşimi 8 bin yıl öncesine giden bir höyük ve onun üzerinde yer alan 13.yy. Bizans Kalesinin görüldüğü Anaia Kadı Kalesi'nin hemen altındaki kıyı kesiminde, suların çekilmesiyle birlikte tarihi yapıların ortaya çıktığı görülmektedir" dedi.

Ortaya çıkan yapının kilise olduğunun tahmin edildiğini kaydeden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Kilise olduğu tahmin edilen yapıların tarihlendirilmesi ve ne olduklarının açığa çıkması için bilimsel bir kazının yapılması gerekmektedir. Atıl şekilde duran yapılarının her geçen yıl taşları tahrip olmakta, suyun çekilmesiyle birlikte ortaya çıkan bazı taşınabilir buluntular da kaybolmaktadır. Türkiye'nin en önemli turizm kentlerinden biri olan Kuşadası, her yıl yurt dışından ve içinden binlerce konuğu ağırlamaktadır. Her iki plajda bulunan yapıların kazı çalışmalarının yapılarak ortaya çıkarılması halinde, Aydın ve Kuşadası turizmine büyük değer katacaktır. Kuşadası'nın kültürel zenginliğine ve turizmine önemli katkısı olacak bu yapılar için mutlaka kurtarma kazıları yapılmalıdır" diye konuştu.

(Zafer Hacısalihoğlu - İsmail Ümit Dilşen/İHA)

Bahattin Sürücü, Kuşadası, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sular çekildi, tarih ortaya çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kan donduran Mervenur Polat cinayetinde 5 zanlı tutuklandı Son Dakika: Türkiye'de 10 Mart günü koronavirüs nedeniyle 67 kişi vefat etti, 14 bin 556 yeni vaka tespit edildi Koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hastaneye kaldırıldı Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor Bilim Kurulu toplantısı başladı! Masada üç kritik konu var Son Dakika: Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitenin temelini attı Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı
Barcelona, Messi'nin takımda kalması için Agüero'yu transfer etmek istiyor Barcelona, Messi'nin takımda kalması için Agüero'yu transfer etmek istiyor         
21:21
10 katlı binanın çatısından atlayan 14 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi 10 katlı binanın çatısından atlayan 14 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi         
21:15
Mario Gomez, Almanya'da Şampiyonlar Ligi maçlarını yorumlayacak Mario Gomez, Almanya'da Şampiyonlar Ligi maçlarını yorumlayacak         
20:48
Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı         
20:01
Türkiye'nin çok sert tepki gösterdiği pul skandalında IKBY'den geri adım Türkiye'nin çok sert tepki gösterdiği pul skandalında IKBY'den geri adım         
19:33
İçişleri Bakanlığı'ndan Fazilet durağı için İmamoğlu hakkında soruşturma izni İçişleri Bakanlığı'ndan Fazilet durağı için İmamoğlu hakkında soruşturma izni         
18:11
İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı         
17:00
Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var         
15:34
Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi         
14:03
97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı 97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı         
13:47
Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin         
12:24
Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir         
12:01
Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış         
11:34
Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi         
10:11
İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti         
10:09
"Oxford'da okuyorum" diyen kızının emlakçı olduğunu öğrenen çiçekçi anne yıkıldı         
09:50
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi         
00:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2021 21:33:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sular çekildi, tarih ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei