ÇANAKKALE Sular çekildi tekneler karaya oturdu, balıkçılar avlanmaya çıkamadı - Son Dakika

Sular çekildi tekneler karaya oturdu, balıkçılar avlanmaya çıkamadı

ÇANAKKALE'yi ikiye bölen Sarıçay'da deniz suyunun çekilmesi nedeniyle çok sayıda balıkçı teknesi, karaya oturdu. Balıkçılar, avlanmaya çıkamadı.

Kent merkezinden geçen Sarıçay'da, deniz suyunun çekilmesi nedeniyle su seviyesi düştü. Sarıçay'da bağlı bulunan balıkçı tekneleri de karaya oturdu. Balıkçılar teknelerinin balçık içinde kalmasını önlemeye çalıştı. Suyun çekilmesine deniz suyunda yaşanan 'gel-gitler'in neden olduğunu söyleyen balıkçılar, teknelerinin karaya oturmasından doları balık avına da çıkamadı.

15 yıldır balıkçılık yapan Hasan Karakaş, suların çekilmesinin doğal bir olay olduğunu söyleyerek, 'Sadece burada değil, Türkiye genelinde oluyor. Çayın durumunu görüyorsunuz. Yeni köprünün altını biraz temizlediler. Orada tekneler biraz rahat. Yeni köprüden yukarıya doğru bizim teknelerimiz çamurun içinde. Bu konuda bir önlem alınmasını istiyoruz. Balıkçılıkla günlük geçinen birçok arkadaşımız var. Sular çekilince balığa çıkamıyorlar' dedi.