Son Dakika Haberleri: Sular çekilince binlerce balık telef oldu
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Sular çekilince binlerce balık telef oldu

39 dakika önce

Kırklareli'nde göletteki suyun azalmasıyla çok sayıda balık ölümleri meydana geldi.

Sular çekilince binlerce balık telef oldu, System.String[]

Kırklareli'nde göletteki suyun azalmasıyla çok sayıda balık ölümleri meydana geldi. Balçık içerisinde kalan balıklar ölüm kalım savaşı veriyor.


Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Oruçlu köyündeki göletten çiftçiler tarafından tarım alanlarının sulanması amacıyla alınan sular nedeniyle çok sayıda balığın telef olduğu gözlemlendi. Gölette suyun azalmasıyla balıklar balçık içerisinde kaldı. Bunun üzerine köylüler balıkları sulak alana taşımaya çalışıyor. Binlerce balık ölüm kalım savaşı veriyor. - KIRKLARELİ

Kırklareli, Babaeski, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 06:23 Kaynak: İHA
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