Sular çekilmeden yeni sağanak yağış uyarısı

Manisalı üreticilerin endişeli bekleyişi sürüyor

Yüzde 70'i su altında kalan Manisa Ovasındaki üreticiler yeni sağanak uyarısıyla tedirgin oldu

Su altında kalan ve ovada ekili bulunan buğday, arpa, yulaf, hayvan yem bitkileri tamamen zarar gördü

Manisa'da 3 gün süren sağanak yağışlar bir yılda dolmayan barajları 3 günde doldurdu

Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ sular altında kalan tarım arazilerinde incelemelerde bulundu



MANİSA - Üç gün boyunca aralıksız yağan ve meteoroloji verilerine göre metrekareye 214 kilogram yağışın düştüğü Manisa'da üreticiler yeni sağanak uyarısıyla endişeli bekleyişlerini sürdürüyor. Yüzde 70'i su altında kalan Manisa Ovası'nda ekili bulunan arpa, buğday, yulaf ve hayvan yem bitkilerinin tamamı zarar görürken, kesin hasar tespitin ancak suların çekilmesiyle yapılabileceği öğrenildi.

Manisa, son 20 yılın en şiddetli yağışlarını yaşarken taşan sulama kanalları ve Gediz Nehri hem yerleşim yerlerini hem de ekili tarım arazilerini sular altında bıraktı. Yaklaşık yüzde 70'i su altında kalan Manisa Ovası'ndaki birçok çiftlik ve bağ evine hala ulaşım sağlanamazken ekili tarım arazileri ise tamamen zarar gördü. Su baskınının verdiği zararı yerinde incelemek için Gediz Nehri kenarındaki tarım arazilerinde incelemelerde bulunan Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, suların çekilmesinin ardından hasar tespit çalışmalarına kurumlarla işbirliği yaparak başlayacaklarını ve ondan sonra Manisa'nın afet bölgesi ilan edilip edilmeyeceğinin belirleneceğini açıkladı.

Çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileten Altındağ, "Manisa son 20 yıldır böyle bir su baskınına uğramamıştı. Ovamızın yüzde 70'i sular altında. Burada ekili olan buğday, arpa, fiğ, yonca gibi ürünlerimiz zarar görmüştür. Bunun yanında en büyük zararı da çiftliklerimiz, ova damlarımız görmüştür. Bunlar tamamen suyun altında. Çiftçilerimizin bütün aylık ekipmanları, üzümleri, gübreleri, ilaçları her şeyleri zarar görmüş durumda. En kısa zamanda sular çekilince zarar tespitlerine başlayacağız. Şu an için zararın tam anlamıyla ne derece olduğuyla ilgili bir rakam vermek doğru değil. Manisa Ovamız hem Yunusemre hem Şehzadeler ilçesindeki büyük ova damlarında çok büyük zararlar var. Manisa bölgesi için bu durumun afet ilan edilir mi edilemez mi bilmiyoruz ama bu zararın da önceki yıllarda olduğu gibi faiz ertelemesi, borç ertelemesi gibi kolaylıklar sağlanıyordu. Bunun yanında biz daha zarar tespitinden sonra net olarak karşılanmasını istiyoruz. Çiftçimizin mağdur edilmemesini istiyoruz. Şu an için ovamızda yüzde 70-80 oranında buğday, arpa, hayvan yem bitkileri kalmamıştır. Bunların tamamı bozulmuştur" şeklinde konuştu.

"Bir yılda dolmayan barajlar 3 günde doldu"

Ekili olmayan tarım arazilerinde su baskınının herhangi bir sıkıntı oluşturmayacağını kaydeden Altındağ, "Bir yılda dolmayan barajlarımız 3 günde doldu. Bundan sonra önümüzdeki günlerde yine meteoroloji yoğun bir yağmur uyarısında bulundu. Bu yağmurlar eğer bu şekilde devam ederse gelecek bizim için daha riskli olacaktır. Çünkü bir yılda dolmayan baraj 3 günde doldu. Şu anda barajların çoğu tahliye aşamasında. Bundan sonra yağan yağmurlarla birlikte o barajlardaki sularda bu ovaya gelecek. İnşallah Cenabı Hak bizlere yardımcı olsun. Bunlar daha sık aralıkla yağarsa Gediz çekiyor ama yoğun bir şekilde geçen yağan yağmur 36 saat boyunca hiç durmadan yağdı. Böyle yağmurlar devam ederse tekrar sel baskınlarıyla mağdur olabiliriz. Allah çiftçimizin, vatandaşımızın yardımcısı olsun." dedi.

Sular çekilince hasar tespiti yapılacak

Şu anda vatandaşın yapabileceği hiç bir şey olmadığını kaydeden Altındağ, "Vatandaş sudan dolayı kendi çiftçiliğine gidemiyor. Önümüzdeki günlerde tekrar yağmur olmazsa yavaş yavaş çekilmeye başladı sular. Bir iki gün içinde çekilir ve Manisa Ovası'nda da ne kadar hasar olduğunu tespit ederiz. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü aracılığıyla kendi ziraat mühendislerimizle hasar tespitlerini yapacağız. Her zaman çiftçimizin yanındayız. Bu sorunları da bizlere mutlaka bildirmeleri gerekir. Zarar gören vatandaşlarımız varsa mutlaka odamıza bildirsinler" diye konuştu.

Su basan ovada suyun yarım metre kadar çekildiğini kaydeden Altındağ, çiftlik evlerinin yarısına kadar su içinde kaldığını ve içindeki bütün malzemelerinin kullanılamaz hale geldiğini vurguladı.

"Önlem almak çok zor"

Bu tür yağışlara önlem almanın çok zor olduğunun altını çizen Altındağ şunları söyledi:

"Bu Allah'tan gelen bir durum. Bağyolu Göletimiz geçen sene bir yıl boyunca dolmadı ama şimdi 3 günde gölet tahliyeden akar hale geldi. Buna önlem almak çok zor. Allah daha büyük afetlerden çiftçimizi, halkımızı korusun. Meteoroloji bu geceden itibaren yine yağmur diyor. Yine bu şekilde yüksek derecede sürekli bir yağmur olursa daha fazla etkisini görürüz."

Bu mevsimde yağan yağmurun ve su baskının üzüm bağlarında herhangi bir olumsuzluğa neden olmayacağının altını çizen Altındağ, suyun çekilmemesi ve hava sıcaklığının eksi derecelere düşerek suyun buz tutması ile üzüm bağlarına da zarar vereceğini anlattı.

