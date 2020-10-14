İzmir'de yağmur sularına kapılan kadın: Kendimi denizde sandım - Son Dakika

İzmir'de yağmur sularına kapılan kadın: Kendimi denizde sandım

14.10.2020 10:03
İzmir'de yağmur sularına kapılan kadın: Kendimi denizde sandım, System.String[]

İZMİR'in Konak ilçesinde, şiddetli yağmurda biriken suya düşen Azerbaycanlı Yelena Shekalyo, "Kendimi denizde sandım. 2 metrelik dalgalarla boğuştum" dedi.

İZMİR'in Konak ilçesinde, şiddetli yağmurda biriken suya düşen Azerbaycanlı Yelena Shekalyo, "Kendimi denizde sandım. 2 metrelik dalgalarla boğuştum" dedi.

İzmir'de dün etkili olan gök gürültülü sağanakta, cadde ve sokaklar göle döndü. Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde yağmur sularına düşen tiyaytrocu Yelena Shekalyova ise çevredekiler tarafından kurtarıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca görüntülendi. Yaşadıklarını anlatan Shekalyova, "Saat 16.00'da evden çıkıp provaya gidecektim. Yağmurdan dolayı biraz erken çıktım. Su basmış, kaydım. 2 metrelik bir dalga üstüme geldi. Kendimi denizde, denizin altında sandım. Yaklaşık 10 dakika sular altında kaldım. Bana çevredeki esnaf yardımcı oldu. Sulardan kurtuldum, kalktım ve eve dönmek istedim. Her taraftan dalgalar gelmeye devam ediyordu. Her yerim çamur oldu" dedi.

'UMARIM BU DURUM DÜZELİR'Eve gittiğinde ilk olarak canının acımadığını belirten Shekalyova, "Zaman geçtikçe dizlerimde, dirseklerim ve bileklerimde ağrı hissetmeye başladım. İyi ki başımı vurmadım. Her sene burada bu sorunu yaşıyoruz. Yokuştan su hızla iniyor. Başka yokuşlar da olmasına rağmen özellikle burada hep aynı sorun var. Hayvanlar da çok korkuyor. Kaçışmaya başlıyor. Umarım bu durum düzelir" diye konuştu.

İzmir'de yağmur sularına kapılan kadın: Kendimi denizde sandım
İzmir'de yağmur sularına kapılan kadın: Kendimi denizde sandım
İzmir'de yağmur sularına kapılan kadın: Kendimi denizde sandım
İzmir'de yağmur sularına kapılan kadın: Kendimi denizde sandım
İzmir'de yağmur sularına kapılan kadın: Kendimi denizde sandım

Tiyatro, Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de yağmur sularına kapılan kadın: Kendimi denizde sandım - Son Dakika

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