Sulardan Kurtarılan Boudu Filmi - Son Dakika

Parisli evsiz bir adam olan Boudu, intihara meyilli bir şekilde Seine Nehri'ne atlar ve zengin kitapçı Bay Lestingois tarafından kurtarılır. Ardından, Lestingois hanesini temellerinden sarsacağını bilmeden Boudu'yu almaya karar verir. Ancak Boudu piyangoyu kazandığında olaylar farklı bir hal alır.

Yönetmen: Jean Renoir

Senaryo: René Fauchois, Jean Renoir, Albert Valentin

Oyuncular: Michel Simon, Marcelle Hainia, Sévérine Lerczinska, Jean Gehret, Max Dalban, Jean Dasté, Charles Granval, Geneviève Cadix, Jacques Becker, Georges D'Arnoux, Régine Lutèce, Jane Pierson

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Boudu sauvé des eaux

Yapımcı Firma: Les Productions Michel Simon

Yapım Yılı: 1932

Yapım Ülkesi: Fransa

Orijinal Dili: Fransızca

Filmin Süresi: 85 dk.

Dağıtıcı Firma: Mubi

Vizyon Tarihi: 18.08.2021

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