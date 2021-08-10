Sulardan Kurtarılan Boudu Filmi - Son Dakika

Parisli evsiz bir adam olan Boudu, intihara meyilli bir şekilde Seine Nehri'ne atlar ve zengin kitapçı Bay Lestingois tarafından kurtarılır. Ardından, Lestingois hanesini temellerinden sarsacağını bilmeden Boudu'yu almaya karar verir. Ancak Boudu piyangoyu kazandığında olaylar farklı bir hal alır.
Yönetmen: Jean Renoir
Senaryo: René Fauchois, Jean Renoir, Albert Valentin
Oyuncular: Michel Simon, Marcelle Hainia, Sévérine Lerczinska, Jean Gehret, Max Dalban, Jean Dasté, Charles Granval, Geneviève Cadix, Jacques Becker, Georges D'Arnoux, Régine Lutèce, Jane Pierson
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Boudu sauvé des eaux
Yapımcı Firma: Les Productions Michel Simon
Yapım Yılı: 1932
Yapım Ülkesi: Fransa
Orijinal Dili: Fransızca
Filmin Süresi: 85 dk.
Dağıtıcı Firma: Mubi
Vizyon Tarihi: 18.08.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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