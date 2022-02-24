Suları Çekilen Barajda Kayıp Yakınlarının Cenazelerini Arıyorlar - Son Dakika
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Suları Çekilen Barajda Kayıp Yakınlarının Cenazelerini Arıyorlar

24.02.2022 10:44

Meksika'da Nuevo Leon'daki kuraklık nedeniyle bölgedeki barajın da suları çekildi.

Meksika'da Nuevo Leon'daki kuraklık nedeniyle bölgedeki barajın da suları çekildi. Yıllar önce yakınlarını kaybeden aileler ise yetkililerle birlikte sevdiklerinin cenazelerinin arayışında. Uyuşturucu çetelerinin ve şiddet eylemlerinin yoğun olduğu bölgede, cenazelerin baraja atılmış olabileceği tahmin ediliyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, Meksika'da kayıtlara geçen 'kayıp kişi' sayısı 95 binden fazla

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Sonora, Leon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

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