Suları Çekilen Barajda Kayıp Yakınlarının Cenazelerini Arıyorlar - Son Dakika

Meksika'da Nuevo Leon'daki kuraklık nedeniyle bölgedeki barajın da suları çekildi. Yıllar önce yakınlarını kaybeden aileler ise yetkililerle birlikte sevdiklerinin cenazelerinin arayışında. Uyuşturucu çetelerinin ve şiddet eylemlerinin yoğun olduğu bölgede, cenazelerin baraja atılmış olabileceği tahmin ediliyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, Meksika'da kayıtlara geçen 'kayıp kişi' sayısı 95 binden fazla