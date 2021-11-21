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Suları çekilen barajın zemininde hayvanlarını otlatmak için 4 kilometre yol kat ediyor - Son Dakika

Suları çekilen barajın zemininde hayvanlarını otlatmak için 4 kilometre yol kat ediyor

21.11.2021 14:21

Suları çekilen barajın zemininde hayvanlarını otlatmak için 4 kilometre yol kat ediyor Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı İshaklı köyünde manda yetiştiriciliğiyle uğraşan 28 yaşındaki Kenan Yalnız, kuraklık nedeniyle suları çekilen Çekerek Barajında hem hayvanlarını suya sokmak hem de yeşeren...

Suları çekilen barajın zemininde hayvanlarını otlatmak için 4 kilometre yol kat ediyor

YOZGAT - Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı İshaklı köyünde manda yetiştiriciliğiyle uğraşan 28 yaşındaki Kenan Yalnız, kuraklık nedeniyle suları çekilen Çekerek Barajında hem hayvanlarını suya sokmak hem de yeşeren baraj zemininde hayvanlarını otlatmak için her gün 4 kilometre yol kat ediyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Yozgat'ta da kuraklık yıl boyunca etkili oldu. Kuraklıkla birlikte Yozgat'ta sulama, enerji ve taşkın kontrolü amacıyla 1996-2004 yılları arasında inşa edilen Çekerek Barajında sular çekildi. Suların çekilmesiyle toprakta derin çatlaklar oluştu. Barajın bir kısmı adeta çölü andırırken nemli topraklarda yeşeren otlar da hayvancılıkla uğraşanlar için bulunmaz bir fırsat oldu. Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı İshaklı köyünde geçimini manda yetiştiriciliğiyle sağlayan Kenan Yalnız da 60 adet mandayı, hem baraja sokmak hem de suları çekilmesiyle yeşeren zemin üzerinde otlatmak için her gün 4 kilometre yol kat ederek hayvanlarını baraja götürüyor.

Kuraklık nedeniyle baraj sularının çekildiğini söyleyen Yalnız, "Önceden baraj, köyümüzün altındaydı. Şimdi 2 kilometre aşağı çekildi. Her gün bu yolu hayvanlarla gelmek zorunda kalıyorum, hayvanlarda suyu seviyor onun için geliyoruz. Zor oluyor, sabah erken saatte yola çıkıyorum, günlük toplam 4 kilometre hayvanlarla baraja geliyoruz, hayvanlar suya girip otlandıktan sonra da akşam da eve dönüyoruz. Kuraklık bizi çok etkiledi. Su sorun oluyor, hayvanların yayılması sorun oluyor. Yem bulamıyorlar, yiyecek az oluyor. Hayvanlar doymadığı zaman kendimiz besliyoruz o da ekstra bir maliyet oluyor" dedi.

Manda yetiştiriciliği alanında verimin artırılması ve sayının yükseltilmesi adına verilen hibe desteğinden de yararlandığını söyleyen Yalnız, "Devlet desteğinden yararlanıyoruz. Manda başın 900 TL, malak başına ise 550 lira destekten yararlanıyorum. 60 baş mandamız var. Sütünden, yoğurdundan yararlanıyoruz, talep çok oluyor. Yoğurdun kilosunu 8 liraya sütün kilosunu da 7 liraya veriyoruz. Mandacılık bizim geçim kaynağımız" şeklinde konuştu.

Yozgat'ta 2021 yılı itibariyle manda sayısının yükseltilmesi çalışmaları kapsamında il genelinde 4 bin 265 mandanın bulunduğu öğrenilirken Çekerek ilçesinde ise 539 olduğu belirlendi.

Suları çekilen barajın zemininde hayvanlarını otlatmak için 4 kilometre yol kat ediyor
Suları çekilen barajın zemininde hayvanlarını otlatmak için 4 kilometre yol kat ediyor
Suları çekilen barajın zemininde hayvanlarını otlatmak için 4 kilometre yol kat ediyor
Suları çekilen barajın zemininde hayvanlarını otlatmak için 4 kilometre yol kat ediyor

Togo Cumhuriyeti, Çekerek, Yozgat, Baraj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Suları çekilen barajın zemininde hayvanlarını otlatmak için 4 kilometre yol kat ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suları çekilen barajın zemininde hayvanlarını otlatmak için 4 kilometre yol kat ediyor - Son Dakika
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