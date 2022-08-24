Suları çekilince Harşit Çayı çöplüğe döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Suları çekilince Harşit Çayı çöplüğe döndü

24.08.2022 16:57
Suları çekilince Harşit Çayı çöplüğe döndü

Suları çekilince Harşit Çayı çöplüğe döndü Çay kurudu, geriye çay tabanındaki çöpler kaldı Harşit Çayı "Harşit Çöplüğü" oldu Gümüşhane'nin kent merkezinden akan Harşit Çayı'nda suların çekilmesiyle ortaya çıkan çöpler tepkilere neden oldu.

Suları çekilince Harşit Çayı çöplüğe döndü

Çay kurudu, geriye çay tabanındaki çöpler kaldı

Harşit Çayı "Harşit Çöplüğü" oldu

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin kent merkezinden akan Harşit Çayı'nda suların çekilmesiyle ortaya çıkan çöpler tepkilere neden oldu. Vatandaşlar çöplüğe dönen Harşit Çayı'na çöp atan şahısların cezalandırılmasını istedi.

Gümüşhane kent merkezini derin bir vadiye ayıran ve Türkiye'nin en hızlı akan çaylarından birisi olan Harşit Çayında sıcak yaz günleriyle birlikte su seviyesinin en düşük oranlara inmesiyle bilinçsiz kişiler tarafından gelişigüzel atılan atıklar ortaya çıktı.

Adeta çöplüğe dönen Harşit Çayının tabanında ve çevresinde su şişeleri, ayakkabılar, karton kutular, çöp poşetleri, su bidonları ve daha birçok atık çirkin görüntülere ve kokulara neden olurken, bu atıklar çay içerisindeki canlı yaşamını da olumsuz etkiliyor. Geçen günlerde toplu balık ölümlerinin de yaşandığı Harşit Çayı'nda kirlilik görenlerin içini acıtırken, vatandaşlar özellikle kentte salı günü kurulan pazar alanından yoğun şekilde çöp atıldığını iddia ederek sorumluların cezalandırılmasını istiyor.

"Vatandaşların apartmandan çöp poşetlerini dereye attıklarını gördüm"

Vatandaşların bilinçsizliği nedeniyle Harşit Çayı'nın çöplüğe döndüğünü ve sorumluların cezalandırılması gerektiğini söyleyen Hamdi Nas, "Vatandaşımızın bilinçsizliği deremize, suyumuza sahip çıkmıyorlar. Eline gelen herkes çöp atıyor, Belediye herkesin başına bir adam koyamaz. Vatandaşın daha duyarlı olması lazım, atanın da uyarılması lazım. Bu Harşit Çayı niye böyle pis olsun, daha temiz olsun. İnsanlar serin serin otursunlar baksınlar ama vatandaşımız maalesef çok duyarsız. Elinde ne varsa atmış ayakkabı atmış, bidon atmış. Mesela akşam müthiş bir koku vardı, aracımın kapısı açıktı gerçekten çok kötü bir kokuydu. Vatandaşın ben apartmanlardan çöp poşetlerini dereye attığını gördüm. Ben görsem uyarırım, ikinci sefer de görürsem ona öyle bir ceza veririm ki buranın yanından geçerken çöp atamaz. Ben utanıyorum şunu gördükçe" dedi.

"Önceden balık vardı şu anda balık falan kalmamış"

İstanbul'dan tatil için geldiğini ve karşılaştığı manzara nedeniyle çok üzüldüğünü ifade eden Celil Çevik ise "Normalde İstanbul'da yaşıyorum, yazları memlekete geliyorum. Dere ıslahı yapılmış zamanında ama temizlik yok. Yazları su çekildiği zaman çöpler meydana çıkıyor. Vatandaşların bilgisizliği, yolun kenarında çöpler var gelenler çöplerini dereye savuruyor. Bu vatandaşların duyarlı olması lazım. Şu anda içimiz acıyor önceki haliyle şimdiki farklı. Önceden balık vardı şu anda balık falan kalmamış. Aslında görüldüğü zaman bir ceza uygulanması lazım. Halkın bilinçlendirilmesi lazım yada ufak tabelalarla vatandaşların uyarılması lazım" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Sıcak havadan bunalan çocuklar su savaşı yaparak serinlediler Sıcak havadan bunalan çocuklar su savaşı yaparak serinlediler Erdoğan Toprak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Aynı Gemideyiz' Tepkisi: 'Vatandaş Sandalda, Sandal da Su Alıyor' Erdoğan Toprak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Aynı Gemideyiz' Tepkisi: 'Vatandaş Sandalda, Sandal da Su Alıyor'
Kaynak: İHA

Gümüşhane, Türkiye, Çay, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suları çekilince Harşit Çayı çöplüğe döndü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:43 Cristiano Ronaldo'dan canlı yayında gündem olan hareket! Efsane futbolcunun elini sıkmadı
16:28 Satın aldığı iş yerinden çıkan 1 kilo altını sahibine verdi
16:06 46 yaşındaki Ebru Akel'in yoga paylaşımı beğeni topladı
16:24 CHP'li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine karşı çıktı: Sizin saltanat geminiz batıyor
15:57 Fener'in teknik patronu Jesus'tan "yabancı sınırı" itirafı: Alışmam gereken bir problem
15:40 İstanbul'da okul ve personel servis ücretlerine zam geldi! İşte yeni ücretler...
15:26 Bu boks maçı tarihe geçer! Tyson Fury, Oleksandr Usyk'in meydan okumasını kabul etti
15:29 Şırnak'ta 3 çocuğunu ve eşini katleden adamdan ilk ifade: Sesler duydum, beni öldüreceklerini düşündüğüm için sıktım
15:23 Beşiktaş, İngiliz devinden Dele Alli'yi kiraladı
15:22 Ünlü oyuncu Sinem Uslu, kemoterapi tedavisi gören annesi kan bağışında bulunulmasını istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 16:57:38. #1.12#
SON DAKİKA: Suları çekilince Harşit Çayı çöplüğe döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement