SULARI SOĞUYAN AYVALI BARAJ GÖLÜ'NDE ALABALIK VE SOMON ÜRETİMİ BAŞLADI - Son Dakika

ERZURUM'un Oltu ilçesinde yaz aylarında sudaki ısınma sebebiyle alabalık ve somon üretimine ara verilen Ayvalı Barajı'nda çiftlikler faaliyetine başladı. Havanın soğumasıyla birlikte göl içerisindeki kafeslere yavru balıkları bırakan üreticiler, yaz aylarına kadar faaliyetini sürdürecek.

Oltu ilçesinde enerji üretimi için yaptırılan Ayvalı Barajı, balıkçılık sektörüne de hizmet veriyor. Ürettiği enerjisiyle 48 bine yakın kişinin elektrik ihtiyacını karşılayan baraj gölünde kafes balıkçılığıyla yöre ekonomisine de katkı sağlanıyor. Geçtiğimiz yıl baraj gölüne kurdukları kafeslerde alabalık ve somon yetiştirmeye başlayan üreticiler, havaların ısınmasıyla ara verdikleri faaliyetlerine Kasım sonu itibariyle yeniden başladı. Göl suyu sıcaklığının düşmesiyle birlikte göldeki kafeslere binlerce yavru balık bırakan üreticiler, yaz sezonuna kadar üretime devam edecek.

Baraj gölünde kafes balıkçığı yapan Ahmet Okuyan, "Ürettiğimiz balıklarla Avrupa ülkelerini yakaladık. Özellikle Karadeniz somonu üretiyoruz. Üretmiş olduğumuz bu balıklar, bölgenin kalkınması için çok önemli. Kafeslerde ürettiğimiz balıkları Avrupa ve Rusya'ya ihraç ediyoruz. Ayrıca yurt içi pazarına da satış yapıyoruz. Ürettiğimiz balıkların besin değeri iyi olduğu için satışımızda bir sorun yok" dedi.

Ayvalı Barajı'nda ilk olarak geçen yıl balık üretmeye başladıklarını söyleyen Okuyan, "Kafeslere bıraktığımız balıkların hasadını temmuz ayında yapmıştık. Yaz aylarında Ayvalı Barajı'nın suyu çok ısındığından dolayı yemlemeye ara verip balıkları daha soğuk olan sulara transfer etmiştik. Yazın üretimi bıraktığımız Ayvalı Barajı'na havalar soğuyunca geri döndük. Biraz meşakkatli ama sonunda güzel neticeler ve emeğimizin karşılığını aldığımız için mutluyuz. Baraj gölündeki ikinci sezonumuz hem bize hem de diğer üreticilere hayırlı olsun" diye konuştu.

OLTA BALIKÇILIĞI DA YAPILIYOR

Ayvalı Barajı, olta balıkçılığı yapanların da yüzünü güldürüyor. Kafeslerden kaçan somonları olta ile yakalayan yöre balıkçıları, hem yiyor hem de isteyenlere satıyor. Gölde oltasıyla balık avlayan Evren Atuğ, "Ayvalı Barajı'nda kafeslerden kaçan somonları yakalayarak değerlendiriyorum. Çok eğlenceli, çok güzel herkese tavsiye ederim" derken, İbrahim Polat, gün boyu gölde balık avladığını söyledi.