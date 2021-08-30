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Suların çekildiği Mehmetli Barajı alarm veriyor - Son Dakika

Suların çekildiği Mehmetli Barajı alarm veriyor

30.08.2021 09:27

Suların çekildiği Mehmetli Barajı alarm veriyor Tarımsal faaliyetlerde kullanılması için yaklaşık 50 yıl önce inşa edilen baraj, geçen yıl Temmuz ayında maksimum yüzde 37 doluluk oranı ulaşırken drone ile havadan görüntülenen gövde kısmında çekilen sular kuraklığın boyutunu gözler önüne...

Suların çekildiği Mehmetli Barajı alarm veriyor

Tarımsal faaliyetlerde kullanılması için yaklaşık 50 yıl önce inşa edilen baraj, geçen yıl Temmuz ayında maksimum yüzde 37 doluluk oranı ulaşırken drone ile havadan görüntülenen gövde kısmında çekilen sular kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi

OSMANİYE - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde bulunan Mehmetli Barajı suların çekilmesiyle birlikte kuruma alarmı vermeye başladı. Tarımsal faaliyetlerde kullanılması için yaklaşık 50 yıl önce inşa edilen baraj, geçen yıl Temmuz ayında maksimum yüzde 37 doluluk oranı ulaşırken drone ile havadan görüntülenen gövde kısmında çekilen sular kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinden geçen Kesiksuyu Çayı üzerine tarımsal sulamada kullanılmak üzere yaklaşık 50 yıl önce toprak gövde dolgusuyla inşa edilen Mehmetli Barajı suların çekilmesiyle birlikte kuruma alarmı vermeye başladı. 11 bin 876 hektarlık alana sulama hizmeti vermek amacıyla kurulan baraj 2020 Temmuz ayında yüzde 37 doluluk oranıyla maksimum seviyeye ulaşırken 2021 yılı Ocak ayında yüzde 12 doluluk seviyesine geriledi. 2021 yılı Temmuz ayına kadar kış aylarında aldığı yağışla birlikte doluluk oranın tekrardan yüzde 30 seviyelerine çıktığı Mehmetli Barajı'nda drone ile görüntülenen gövde kısmı ve alan bölgesinde çekilen sular kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.

Tamamen sulama amaçlı kurulan Mehmetli Barajı kuraklıktan dolayı kuruma noktasına geldiğini ifade eden Ziraat Mühendisi Mehmet Aktaş, "Yaklaşık 50 yıl önce Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde kurulan Mehmetli Barajı 2021 Ocak ayında yüzde 12 doluluk oranına sahipken Temmuz ayında nacak yüzde 30 oranına çıkabilmiştir. Tamamen sulama amaçlı kurulan Mehmetli Barajı kuraklıktan dolayı kuruma noktasına gelmiştir. Birkaç yıldır Çukurova'daki yağışların az olması barajlarda ki doluluk oranları ciddi şekilde aşağıya çekmiştir. Geçen yıl arpa ve buğday ekim zamanlarında yağışın az olması çiftçilerin buğday ve arpa ekim alanlarını sulamalarına sebep olmuştur. Yine geçen yıl barajlardaki doluluk oranlarının düşük olmasından dolayı çiftçiler mısır yerine Ayçiçek ekimine yönelmiştir" diye konuştu.

Öte yandan bir yıl içerisinde Berke Barajı'nın doluluk oranı yüzde 97'den 75'e, Kalecik Barajı'nın doluluk oranı yüzde 57'den 48'e ve Aslantaş Barajı'nın doluluk oranı yüzde 74'den 53'e düştü.

Suların çekildiği Mehmetli Barajı alarm veriyor
Suların çekildiği Mehmetli Barajı alarm veriyor
Suların çekildiği Mehmetli Barajı alarm veriyor
Suların çekildiği Mehmetli Barajı alarm veriyor

Osmaniye, Drone, Baraj, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Suların çekildiği Mehmetli Barajı alarm veriyor - Son Dakika


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