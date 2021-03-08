Son dakika haberi: - Şule Akar ve beraberindeki heyet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika haberi: - Şule Akar ve beraberindeki heyet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

08.03.2021 16:12

Gelen son dakika haberlerine göre - Şule Akar ve beraberindeki heyet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, beraberinde Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcıları ve Bakanlık personelimizle...

- Şule Akar ve beraberindeki heyet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, beraberinde Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcıları ve Bakanlık personelimizle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Şule Akar ve beraberindeki heyet ilk olarak Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesini ziyaret etti. Şule Akar'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından heyet saygı duruşunda bulundu.

Şule Akar ve heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Şule Akar, deftere şunları yazdı:

" Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Aziz Atatürk, Milli Savunma Bakanlığı mensuplarının eşleri ve kadın askerlerimiz adına "08 Mart Dünya Kadınlar Günü"nde huzuruna çıkmanın gururunu yaşıyoruz.

Bu anlamlı gün vesilesiyle egemenlik ve bağımsızlığımız için şehit düşen ve gazi olan kahramanlarımızı rahmetle minnetle yad ediyorum.

Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin değerli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyor, başta şehit ve gazilerimizin kıymetli anneleri, eşleri ve kız kardeşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın "Kadınlar Günü"nü kutluyorum.

Binlerce yıllık medeniyetimizin ve zengin kültürümüzün inşasında önemli sorumluluk üstlenen Türk kadınları; hassas bir süreçten geçtiğimiz bu dönemden de ülkemiz, asil milletimiz ve gelecek nesillerimiz için üstlendiği sorumlulukları yerine getirme gayretindedir.

Bu çerçeve toplumsal hayatın her alanında duyguları, mantığı, kültürü ile önemli başarılar elde eden Türk kadını, akıl ve bilim ışığında daima ileriye yürüyecek daha yaşanılabilir bir dünya için yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edecektir. Ruhun şad olsun.

Son dakika haberi: - Şule Akar ve beraberindeki heyet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti
Son dakika haberi: - Şule Akar ve beraberindeki heyet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti
Son dakika haberi: - Şule Akar ve beraberindeki heyet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti
Son dakika haberi: - Şule Akar ve beraberindeki heyet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti
Son dakika haberi: - Şule Akar ve beraberindeki heyet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti
Son dakika haberi: - Şule Akar ve beraberindeki heyet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti
Son dakika haberi: - Şule Akar ve beraberindeki heyet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti
Son dakika haberi: - Şule Akar ve beraberindeki heyet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti
Son dakika haberi: - Şule Akar ve beraberindeki heyet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti
Son dakika haberi: - Şule Akar ve beraberindeki heyet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti
Son dakika haberi: - Şule Akar ve beraberindeki heyet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti
Son dakika haberi: - Şule Akar ve beraberindeki heyet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti
Son dakika haberi: - Şule Akar ve beraberindeki heyet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti
Son dakika haberi: - Şule Akar ve beraberindeki heyet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti
Son dakika haberi: - Şule Akar ve beraberindeki heyet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti
Son dakika haberi: - Şule Akar ve beraberindeki heyet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

Kadınlar Günü, Anıtkabir, Milli, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: - Şule Akar ve beraberindeki heyet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika


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