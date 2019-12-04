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Şule Çet davası

6 saat önce

Ankara Adliyesi önündeki kadınlar Slogan atılması Pankartlar ANKARA - Şule Çet'in ölümüne ilişkin 2 sanığın yargılanmasına Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.

Ankara Adliyesi önündeki kadınlar

Slogan atılması

Pankartlar ANKARA - Şule Çet'in ölümüne ilişkin 2 sanığın yargılanmasına Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.

Şule Çet davası

Ankara Adliyesi, Şule Çet, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:22 Kaynak: AA
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