Şule Çet davası
6 saat önce
Ankara Adliyesi önündeki kadınlar Slogan atılması Pankartlar ANKARA - Şule Çet'in ölümüne ilişkin 2 sanığın yargılanmasına Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:22 Kaynak: AA
Ankara Adliyesi önündeki kadınlar
Slogan atılması
Pankartlar ANKARA - Şule Çet'in ölümüne ilişkin 2 sanığın yargılanmasına Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.
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