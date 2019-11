Şule Çet davası sanıklarının mektupları dava dosyasında

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin davada, sanık Çağatay Aksu'nun diğer sanık Berk Akand'a gönderdiği mektuplar dava dosyasına girdi.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinde, Çet'in katil zanlıları olarak yargılanan sanıklardan Aksu'nun Akand'a cezaevinde yazdığı mektuplar, Akand'ın avukatınca dava dosyasına sunuldu.

Mektuplarda, müebbet hapis cezası istenen Aksu'nun, Akand'ı mahkemedeki ifadeleri nedeniyle uyardığı ve söz konusu beyanlarını değiştirmesini istediği anlaşılıyor.

Bir mektupta Aksu, Akand'ın mahkemedeki tavırlarını beğenmediğini belirterek, "Sen bana, ben sana kuşkusuz güvenmek zorundayız. Bizim olayda ciddi bir şey yok. Sen de biliyorsun. Hep üçümüz başından sonuna kadar beraberdik. Sırf sen hatırlayamadığın için anlamsız beni suçluyorsun. Ama öyle olmadığını sen de çok iyi biliyorsun." ifadelerine yer veriyor.

Aksu, "yapmadıkları bir şeyden cezalandırılamayacaklarını" kaydederek, "Ben takipteyim, an be an sen benim dediklerimi yap" ifadelerini kullanıyor.

"Bırak artık şu uyuyordum işini"

Aksu, mahkemedeki savunmasında uyuduğunu söyleyen Berk Akand'a, şunları yazıyor:

"Olayın renginde değişen bir şey yok Berk. Sizin saçmalıklarınız yüzünden olayı saçma sapan yerlere getirdiler. Bırak artık şu 'uyuyordum' işini. 'Hatırlamıyorum' de, 'tamam kafam güzeldi' de, 'o an bende yok' dersin anlarım. Ama uyuma işi hikaye. Bana diyorsun sen alasını yapıyorsun aslında. Sürekli seninkilerin beni saçma karalama çabaları. Seni de neredeyse zorla orada tuttuğuma getirecekler, hatta seni de Şule gibi mağdur gösterecekler. Yanlış yapıyorsunuz."

Sanık Aksu, Berk Akand'ın mahkemede verdiği ifadede bardak yıkama sesi duyduğunu söylemesiyle ilgili, "Zaten yıkama olayı başlı başına rezalet. O kadar mesafede mümkün değil. O kapı özel, ses geçirmiyor bile. Yani senin onu duydum demen tam bir fiyasko." ifadelerini kullanıyor.

Aksu başka bir mektupta da "Ya hep beraber çıkarız ya da batarız." diye yazıyor.

Savcı sanıkların cezalandırılmasını talep etmişti

Savcı, sanıklardan Çağatay Aksu'nun "kasten öldürme" suçundan müebbet, "cinsel saldırı" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan 39 yıla kadar hapsini talep etmişti.

Savcı, Berk Akand'ın ise olaylar gerçekleştiği sırada Aksu'nun yanında bulunduğu ve ona destek verdiği gerekçesiyle, işlenen suçlara yardımdan cezalandırılmasını istemişti. Akand'ın da bu kapsamda "kasten öldürmeye" yardım suçundan 15 yıla, diğer suçlara yardımdan da 16 yıla kadar olmak üzere toplam 31 yıla kadar hapsi talep edilmişti.