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Şule Çet davası: Savcı ağırlaştırılmış müebbet hapsi istedi
6 saat önce
Şule Çet davası savcısı, çarşamba günü görülen 5. celsede bir sanık hakkında kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanık için ise aynı suça yardımdan 20 yıla kadar hapis cezası istedi.
Şule Çet davası savcısı, çarşamba günü görülen 5. celsede bir sanık hakkında kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanık için ise aynı suça yardımdan 20 yıla kadar hapis cezası talep etti.
Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin iki sanık hakkında "cinayet", "nitelikli cinsel saldırı" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın beşinci celsesi çarşamba günü Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Savcı, bir sanık hakkında kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanık için ise aynı suça yardımdan 20 yıla kadar hapis cezası istedi.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:49
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