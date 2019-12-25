Şule Çet davasında hükmün gerekçesi açıklandı: Cinsel saldırı ve cinayet

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi, Şule Çet davasında sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand hakkındaki hükmün gerekçesini açıkladı.

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet 'in ölümüne ilişkin iki sanığın "cinayet", "nitelikli cinsel saldırı" ve "hürriyeti tehdit" suçlarından yargılandığı davada verilen hükmün gerekçesi açıklandı.

Haber Yayın Tarihi:

Emniyet verileri paylaştı! İşte İstanbul'da en çok cinayetin işlendiği ilçe

Çin ordusu, ABD'nin her yerine ulaşabilen denizaltı balistik füzesini test etti