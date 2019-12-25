Şule Çet davasında hükmün gerekçesi açıklandı: Cinsel saldırı ve cinayet - Son Dakika
Son Dakika Dünya Şule Çet davasında hükmün gerekçesi açıklandı: Cinsel saldırı ve cinayet - Son Dakika Dünya

Şule Çet davasında hükmün gerekçesi açıklandı: Cinsel saldırı ve cinayet

6 saat önce

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin iki sanığın "cinayet", "nitelikli cinsel saldırı" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından yargılandığı davada verilen hükmün gerekçesi açıklandı.

Şule Çet davasında hükmün gerekçesi açıklandı: Cinsel saldırı ve cinayet, System.String[]

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin iki sanığın "cinayet", "nitelikli cinsel saldırı" ve "hürriyeti tehdit" suçlarından yargılandığı davada verilen hükmün gerekçesi açıklandı.


Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi, Şule Çet davasında sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand hakkındaki hükmün gerekçesini açıkladı.

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Gazi Üniversitesi, Şule Çet, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 06:09 
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