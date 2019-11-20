Son Dakika Haberleri: Şule Çet davasında istenen cezalar belli oldu
Son Dakika 3. Sayfa Şule Çet davasında istenen cezalar belli oldu - Son Dakika

Şule Çet davasında istenen cezalar belli oldu

6 saat önce

Şule Çet'in şüpheli ölümüne ilişkin davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanık Çağatay Aksu'nun "kasten öldürme", "cinsel saldırı" ve "hürriyeti yoksun bırakma" suçlarından müebbet hapis ve 39 yıla kadar hapsini istedi.

Şule Çet davasında istenen cezalar belli oldu, System.String[]

Şule Çet'in şüpheli ölümüne ilişkin davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanık Çağatay Aksu'nun "kasten öldürme", "cinsel saldırı" ve "hürriyeti yoksun bırakma" suçlarından müebbet hapis ve 39 yıla kadar hapsini istedi. Sanık Berk Akand'ın ise sanık Aksu'ya tüm suçlarda yardım ettiğini belirten savcı, Akand'ın 31 yıla kadar hapsini talep etti.


Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in Ankara'daki bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek ölmesine ilişkin açılan davanın görülmesine devam edildi. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın 5. duruşmasına sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand, taraf avukatları ve çok sayıda izleyici katıldı. Çet'in erkek arkadaşının duruşmada tanık olarak dinlenmesinin ardından taraf avukatları ve sanıkların beyanları alındı. Daha sonra cumhuriyet savcısına söz hakkı verildi. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanık Aksu'nun "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "cinsel saldırı" ve "hürriyeti yoksun bırakma" suçlarından ise 39 yıla kadar hapsini talep etti. Savcı, sanık Akand'ın Aksu'ya tüm suçlarda yardım ettiğini belirterek, Aksu'nun 31 yıla kadar hapsini istedi.


Duruşmaya devam ediliyor. - ANKARA

Şule Çet, Aksu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:55 Kaynak: İHA
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