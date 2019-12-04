Son Dakika Haberleri: Şule Çet davasında karar
Son Dakika Güncel Şule Çet davasında karar - Son Dakika

Şule Çet davasında karar

6 saat önce

Şule Çet'in ölümü davasında kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Çağatay Aksu'nun müebbet ve 12 yıl 6 ay hapsine, sanık Berk Akand'ın ise 18 yıl 9 ay hapsine hükmetti.

Şule Çet davasında karar, System.String[]

Şule Çet'in ölümü davasında kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Çağatay Aksu'nun müebbet ve 12 yıl 6 ay hapsine, sanık Berk Akand'ın ise 18 yıl 9 ay hapsine hükmetti.

(İHA)

Şule Çet, Aksu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Şule Çet'in öldürülmesi davasında Çağatay Aksu'ya cinayetten müebbet hapis cezası verildi
İbrahim Tatlıses ve Alişan hakkındaki açılan "Örgüte yardım" davası zaman aşımına uğradı Kol saati ve yüzük nedeniyle sınav iptaline Danıştay "dur" dedi Son dakika: Ordu Valiliği'nden Ceren Özdemir açıklaması: Katil zanlısı suçunu itiraf etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 18:59:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şule Çet davasında karar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]