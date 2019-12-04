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Şule Çet davasında karar beklenen duruşma başladı

6 saat önce

ANKARA'da, Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in (23), geçen 29 Mayıs'ta plazanın 20'nci katından şüpheli şekilde düşerek ölmesiyle ilgili tutuklu sanıklar Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand'ın (33) yargılanmasına devam edildi.

Şule Çet davasında karar beklenen duruşma başladı, System.String[]

ANKARA'da, Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in (23), geçen 29 Mayıs'ta plazanın 20'nci katından şüpheli şekilde düşerek ölmesiyle ilgili tutuklu sanıklar Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand'ın (33) yargılanmasına devam edildi.

Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand, hakim karşısına çıktı. Duruşma öncesi adliye önünde toplanan Ankara Kadın Platformu, Kadın Meclisleri ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve üyeleri 'Erkek adalet değil gerçek adalet', 'Şule Çet için adalet' yazılı pankart açtı. Çankaya Üniversitesi'nde, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından geçen 2 Ocak'ta öldürülen Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar ile erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür T.'nin (46) evinde 29 Temmuz sabahı ölü bulunan anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın (25) annesi Feride Karaman da gruba destek verdi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Aysun Gençtanır, "Bugün bu duruşmadan çıkacak olan kararın takipçisiyiz. Bundan sonra bu salonlarda katledilen kadınların yaşam tarzı değil, katillerin kendisi yargılanıncaya kadar adliye salonlarını da sokakları da, 'erkek adalet değil gerçek adalet' diyerek doldurmaya devam edeceğiz. Mustafa Damar ve Feride Karaman da yaptıkları konuşmada, adalet istediklerini belirtti.

Önceki duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanıklardan Çağatay Aksu için müebbet ve 39 yıla kadar hapis, Berk Akand için ise 31 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.


Gazi Üniversitesi, Şule Çet, Aksu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:05 Kaynak: DHA
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