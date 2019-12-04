Son Dakika Haberleri: Şule Çet davasında karar: Çağatay Aksu'ya müebbet hapis cezası
Son Dakika Dünya Şule Çet davasında karar: Çağatay Aksu'ya müebbet hapis cezası - Son Dakika Dünya

Şule Çet davasında karar: Çağatay Aksu'ya müebbet hapis cezası

6 saat önce

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin iki sanığın "cinayet", "nitelikli cinsel saldırı" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından yargılandığı davada karar açıklandı.

Şule Çet davasında karar: Çağatay Aksu'ya müebbet hapis cezası, System.String[]

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin iki sanığın "cinayet", "nitelikli cinsel saldırı" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, sanık Çağatay Aksu'nun müebbet ve 12 yıl 6 ay hapsine, sanık Berk Akand'ın ise 18 yıl 9 ay hapsine hükmetti.


Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand ile Şule Çet'in babası İsmail Çet, aile yakınları, tarafların avukatları ile davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı katıldı.

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Şule Çet, Aksu, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:28 
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