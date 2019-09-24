Şule Çet davasında keşif raporuna itiraz

Ankara'da bir plazanın 20. katından düşerek yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Şule Çet'in ailesinin avukatları, olay yerinde yapılan keşif sonrası hazırlanan rapora itiraz etti.

Ailenin avukatlarınca, davanın görüldüğü Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesine verilen itiraz dilekçesinde, keşif raporunun her türlü şüpheden uzak, somut ve inandırıcı olmadığı, raporda tüm delillerin irdelenmediği iddia edildi.

Çet'in pencereden atılması veya atlaması durumunda, ceset, çorap ve ayakkabıların, ilk gün olay yerinde tespit edilen pozisyonu alabileceği belirtilen raporun bilimsel yöntemlerle hazırlanmadığı öne sürülen dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu raporla hakikatin gün yüzüne çıkması için yapılan mahal keşfinden beklenen fayda elde edilememiştir. Raporda mevcut deliller bütün halinde değerlendirilmek yerine iki ihtimalli saptamalar yapılarak sonuç çıkarmamız beklenmektedir. Bütün delillerin incelenmediğine yönelik örnek vermemiz gerekirse; sanıkların, maktulün atladığını iddia ettikleri pencerede neden hiçbir parmak izinin bulunmadığı yönünde bir değerlendirmede bulunulmamıştır."

Ailenin avukatları, Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı ile Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünden akademisyenlerin de dahil olacağı bir kuruldan yeniden rapor alınmasını talep etti.

"Kesin ayrım yapılamadı"

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın "cinayet", "nitelikli cinsel saldırı" ve "hürriyeti kısıtlama" suçlarından tutuklu yargılandıkları davaya bakan Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi, geçen yıl olay yerinde keşif yapmıştı.

Mahkeme heyeti ve taraf avukatlarının yanı sıra, Adli Tıp Kurumundan bir uzman, bir inşaat mühendisi ile olay yerine ilk gelen ekipten bir polis memurunun da hazır bulunduğu keşfin ardından hazırlanan raporun sonuç kısmında, "Yukarıda analiz edilen mevcut veriler ışığında olayın iddia edildiği gibi Çet'in pencereden atılması halinde ceset, çorap ve ayakkabılarının olay yerinde tespit edilen pozisyonu alabileceği gibi olayın sanıkların savunmasında belirttiği şekilde meydana gelmesi halinde de ceset, çorap ve ayakkabılarının olay yerinde tespit edilen pozisyonu alabileceği; mevcut verilerle aralarında kesin bir ayrım yapılamadığı kanaatini bildirir bilirkişi raporudur." ifadesi kullanılmıştı.