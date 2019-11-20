Son Dakika Haberleri: Şule Çet davasında müebbet ve hapis cezası talebi (3)
Son Dakika Güncel Şule Çet davasında müebbet ve hapis cezası talebi (3) - Son Dakika

Şule Çet davasında müebbet ve hapis cezası talebi (3)

6 saat önce

SANIK AKSU'NUN, BERK AKAND'A YAZDIĞI MEKTUPLARŞule Çet'in ölümüyle ilgili davada tutuklu sanıklardan Çağatay Aksu'nun, diğer sanık Berk Akand'a gönderdiği ve dava dosyasına giren mektuplar ortaya çıktı.

Şule Çet davasında müebbet ve hapis cezası talebi (3), System.String[]

SANIK AKSU'NUN, BERK AKAND'A YAZDIĞI MEKTUPLAR

Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada tutuklu sanıklardan Çağatay Aksu'nun, diğer sanık Berk Akand'a gönderdiği ve dava dosyasına giren mektuplar ortaya çıktı. Aksu, Akand'ın mahkemedeki tavırlarına sitem ettiği mektubunda, "Sen bana, ben sana kuşkusuz güvenmek zorundayız. Bizim olayda ciddi bir şey yok, sen de biliyorsun. Üçümüz başından sonuna kadar beraberdik. Sırf sen hatırlayamadığın için anlamsız beni suçluyorsun. Ama öyle olmadığını sen de çok iyi biliyorsun" ifadelerini kullandı. Mektubunda kamuoyu baskısı nedeniyle suçlandıklarını belirten Aksu'nun, "Ben takipteyim anbean. Sen benim dediklerimi yap" ifadeleriyle, Akand'ı yönlendirmeye çalıştığı ileri sürüldü.

'SENİ DE ŞULE GİBİ MAĞDUR GÖSTERECEKLER'

Aksu, ifadelerinde olay anında uyuduğunu söyleyen Berk Akand'a mektubunda şu ifadeleri kullanıyor:

"Olayın renginde değişen bir şey yok Berk. Sizin saçmalıklarınız yüzünden olayı saçma sapan yerlere getirdiler. Bırak artık şu 'uyuyordum' işini. 'Hatırlamıyorum' de, 'tamam kafam güzeldi' de 'o an ben de yok' dersin anlarım. Ama uyuma işi hikaye. Bana diyorsun, sen alasını yapıyorsun aslında. Sürekli seninkilerin beni saçma karalama çabaları. Seni de neredeyse zorla orada tuttuğuma getirecekler. Hatta, seni de Şule gibi mağdur gösterecekler. Yanlış yapıyorsunuz."

'TAM BİR FİYASKO'

Sanık Aksu, Berk Akand'ın mahkemede verdiği ifadede bardak yıkama sesi duyduğunu söylemesiyle ilgili de "Zaten yıkama olayı başlı başına rezalet. O kadar mesafede mümkün değil. O kapı özel, ses geçirmiyor bile. Yani senin onu 'duydum' demen tam bir fiyasko" dedi.

Onlarca sayfalık mektuplarda sanık Aksu'nun, davanın avukatlarına, mahkemeye, tanıklara ve duruşmayı izlemeye gelenlere yönelik hakaretlerde bulunduğu da görüldü.

Öte yandan, Akand'ın avukatları da mahkemeye mektupla birlikte sundukları dilekçede, sanık Çağatay Aksu'nun müvekkilleri Berk Akand'a, verdiği ifadeler konusunda baskı yaptığını; ancak müvekkillerinin bu baskılara rağmen ifadelerini değiştirmediğini vurguladı.


Şule Çet, Aksu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:32 Kaynak: DHA
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Şule Çet davasında sanıkların mektupları ortaya çıktı
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