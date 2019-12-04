Son Dakika Haberleri: Şule Çet davasında sanık Çağatay Aksu müebbet ve 12 yıl 6 ay, Berk Akand 18 yıl 9 ay hapis cezasına...
Son Dakika Güncel Şule Çet davasında sanık Çağatay Aksu müebbet ve 12 yıl 6 ay, Berk Akand 18 yıl 9 ay hapis cezasına... - Son Dakika

Şule Çet davasında sanık Çağatay Aksu müebbet ve 12 yıl 6 ay, Berk Akand 18 yıl 9 ay hapis cezasına...

6 saat önce

Şule Çet davasında sanık Çağatay Aksu müebbet ve 12 yıl 6 ay, Berk Akand 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Şule Çet davasında sanık Çağatay Aksu müebbet ve 12 yıl 6 ay, Berk Akand 18 yıl 9 ay hapis cezasına..., System.String[]

Şule Çet davasında sanık Çağatay Aksu müebbet ve 12 yıl 6 ay, Berk Akand 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

Şule Çet, Aksu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:14 Kaynak: AA
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