Şule Çet davasında savcı esas hakkındaki görüşünü açıkladı

Şule Çet'in ölümüne ilişkin davada sanıklardan Çağatay Aksu'nun "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "cinsel saldırı" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan 39 yıla, Berk Akand'ın ise bütün bu suçlara yardımdan 31 yıla kadar hapsi istendi.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki görüşünü açıkladı.

Savcı, sanıklardan Çağatay Aksu'nun "kasten öldürme" suçundan müebbet, "cinsel saldırı" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan 39 yıla kadar hapsini talep etti.

Savcı, Berk Akand'ın ise olaylar gerçekleştiği sırada Aksu'nun yanında bulunduğu ve ona destek verdiği gerekçesiyle işlenen suçlara yardımdan cezalandırılmasını istedi.

Akand'ın da bu kapsamda "kasten öldürmeye" yardım suçundan 15 yıla, diğer suçlara yardımdan da 16 yıla kadar olmak üzere toplam 31 yıla kadar hapsi talep edildi.

Duruşmada, tarafların avukatlarının beyanları alınıyor.