Şule Çet Davasında Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı - Tüm Görüntülerle
6 dakika önce
Şule Çet davasında yeni görüntüler ortaya çıktı - Tüm Görüntülerle(Tür: Ankara)
Şule Çet davasında yeni görüntüler ortaya çıktı - Tüm Görüntülerle
(Tür: Ankara)
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:01 Kaynak: DHA
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Şule Çet Cinayeti ile İlgili Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı