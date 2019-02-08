Son Dakika Haberleri: Şule Çet Davasında Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Şule Çet Davasında Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

19 dakika önce

Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet'in plazanın 20'nci katından düşerek ölmesiyle ilgili tutuklu yargılanan iki sanığın olay gecesi cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet'in plazanın 20'nci katından düşerek ölmesiyle ilgili tutuklu yargılanan iki sanığın olay gecesi cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet (23), 28 Mayıs günü saat 03.50'de Ankara'daki bir plazanın 20. katından düşerek hayatını kaybetmişti. Çet'in ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın olay gecesi cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Aksu ve Akand'ın, olay gecesi saat 00.39'da 20. kattaki ofiste alkol aldıkları görülüyor. Çet'in elindeki içki şişesinin kapağını açamayınca sanık Çağatay Aksu'ya vermesi, saat 00.45'te ise elindeki bardakları masaya bırakması görülüyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 08:21 Kaynak: İHA

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