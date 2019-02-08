Son Dakika Haberleri: Şule Çet Davasında Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Şule Çet Davasında Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

1 saat önce

Şule Çet davasında yeni görüntüler ortaya çıktıANKARA - Üniversite öğrencisi Şule Çet'in plazanın 20'nci katından düşerek ölmesiyle ilgili tutuklu yargılanan sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın, olay gecesi cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Şule Çet davasında yeni görüntüler ortaya çıktı

ANKARA - Üniversite öğrencisi Şule Çet'in plazanın 20'nci katından düşerek ölmesiyle ilgili tutuklu yargılanan sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın, olay gecesi cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı.
Ortaya çıkman görüntülerde Şule Çet cinayetinin sanıkları Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın, olay gecesi saat 00.39'da 20'nci kattaki ofiste içki içmeye başladıkları dikkat çekmekte. Şule Çet'in, elindeki viski şişesini, kapağını açamayınca sanık Çağatay Aksu'ya vermesi, saat 00.45'te ise elindeki bardakları masaya bırakması da görülmekte.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 08:42 Kaynak: İHA

Aksu, Şule Çet, 3. Sayfa
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