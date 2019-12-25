Son Dakika › Güncel › Şule çet davasının gerekçeli kararı cinsel saldırıda bulunup, pencereden attı-arşiv- 2 - Son Dakika
Şule çet davasının gerekçeli kararı cinsel saldırıda bulunup, pencereden attı-arşiv- 2
6 saat önce
Şule Çet davasının gerekçeli kararı Cinsel saldırıda bulunup, pencereden attı-Arşiv- 2.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 06:32 Kaynak: DHA
Şule Çet davasının gerekçeli kararı Cinsel saldırıda bulunup, pencereden attı-Arşiv- 2
Son Dakika Son dakika: Şule Çet davasında mahkeme gerekçeli kararını tamamladı İstanbul Üniversitesi'nde kıyafet tartışması! Öğretim görevlisinin öğrenciye "Burası pavyon değil" dediği iddia edildi Bakan Selçuk'tan duygusal paylaşım! Beğeni yağdı Kayınvalidesini reddeden gelini, eşi zorla hamile bıraktı