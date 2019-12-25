Şule Çet'i öldürüp intihar süsü vermiş - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şule Çet'i öldürüp intihar süsü vermiş - Son Dakika

Şule Çet'i öldürüp intihar süsü vermiş

6 saat önce

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in öldürülmesiyle ilgili davada mahkeme gerekçeli kararını tamamladı.

Şule Çet'i öldürüp intihar süsü vermiş, System.String[]

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in öldürülmesiyle ilgili davada mahkeme gerekçeli kararını tamamladı. Kararda, sanık Çağatay Aksu'nun Şule Çet'e tecavüz etmesinin ardından Çet'i öldürdüğü ve plazanın 20. katından attığı vurgulandı. Aksu'nun cinayete intihar süsü vermeye çalıştığı, diğer sanık Berk Akand'ın da sanık Aksu'ya bu eylemlerde yardım ettiği bildirildi.


Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in Ankara'da bir plazanın 20. katından atılarak öldürülmesine ilişkin açılan dava Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesince 4 Aralık 2019'da karara bağlanmıştı. Mahkeme, sanık Çağatay Aksu'ya "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. Taktir indirimi uygulayan mahkeme, cezayı müebbet hapse çevirmişti. Sanık Aksu'ya, ayrıca "cinsel saldırı" ve "hürriyeti yoksun bırakma" suçlarından 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Mahkeme, diğer sanık Berk Akand'ın ise bu suçlarda sanık Aksu'ya yardım ettiğinin tespit edildiğini bildirmişti. Bu kapsamda sanık Akand'a "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme", "cinsel saldırı" ve "hürriyeti yoksun bırakma" suçlarına yardım etmekten 18 yıl 9 ay hapis verilmişti.


Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesince oy çokluğuyla verilen kararın gerekçesi açıklandı. Kararda, "Sanık Çağatay Aksu'nun Şule Çet'e yönelik zorla nitelikli cinsel saldırı eylemini gerçekleştirdikten sonra, bu durumu kabullenmeyerek ve kendisine tepki gösteren Çet'in plazadan ayrılmasına izin vermemesi nedeniyle aralarında çıkan tartışma sonucu yüksek düzeyde alkollü olmasının verdiği etki ile de şikayet edileceğini ve zor durumda kalacağını düşünerek maktuleyi darp ettiği ve boğazını sıkması nedeniyle bu aşamada ölen veya darbın etkisi ile şuurunu kaybedip bayılmış olan maktuleyi öldüğünü düşünerek intihar görüntüsü vermek için binanın 20. katında bulunan ofisin açık olan penceresinden aşağı atmak suretiyle, işlediği cinsel saldırı suçunu gizleme ve bu suçun delillerini ortadan kaldırmak amacıyla nitelikli kasten öldürme, nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarını işlediği anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.


Kararda, diğer sanık Akand'ın da Çağatay Aksu'ya yardım ettiği kaydedildi. - ANKARA

Şule Çet, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 06:03 Kaynak: İHA
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