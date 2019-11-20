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Şule Çet'in Ankara'daki bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek ölmesine ilişkin...
6 saat önce
Şule Çet'in Ankara'daki bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek ölmesine ilişkin davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:40 Kaynak: İHA
Şule Çet'in Ankara'daki bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek ölmesine ilişkin davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Çağatay Aksu'nun kasten öldürme, cinsel saldırı ve hürriyeti yoksun bırakma suçlarından cezalandırılmasını istedi. Savcı, sanık Berk Akand'ın sanık Aksu'ya yardım ettiğinin anlaşıldığını belirterek, Aksu ile aynı suçlardan cezalandırılmasını talep etti. Her iki sanığın da müebbet hapsin yanı sıra ayrıca hapis cezasına çarptırılması istendi. - ANKARA
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