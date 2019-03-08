Son Dakika Haberleri: Şule Çet'in Avukatı: Düşen Bir Erkek Olsaydı, Yargının Tutumu Bence Çok Daha Farklı Olacaktı

Şule Çet'in Avukatı: Düşen Bir Erkek Olsaydı, Yargının Tutumu Bence Çok Daha Farklı Olacaktı

14 dakika önce

Ankara'da bir iş merkezinin yirminci katından düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 23 yaşındaki Şule Çet'in ölümü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde birçok aktivisti sokaklara döken olaylardan yalnızca biri... Birçok delilin cinayeti gösterdiği sır ölüm hala aydınlatılabilmiş değil...

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Ankara'da bir iş merkezinin yirminci katından düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 23 yaşındaki Şule Çet'in ölümü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde birçok aktivisti sokaklara döken olaylardan yalnızca biri... Birçok delilin cinayeti gösterdiği sır ölüm hala aydınlatılabilmiş değil...
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 07:19 

Dünya
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