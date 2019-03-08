Şule Çet'in Avukatı: Düşen Bir Erkek Olsaydı, Yargının Tutumu Bence Çok Daha Farklı Olacaktı
14 dakika önce
Ankara'da bir iş merkezinin yirminci katından düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 23 yaşındaki Şule Çet'in ölümü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde birçok aktivisti sokaklara döken olaylardan yalnızca biri... Birçok delilin cinayeti gösterdiği sır ölüm hala aydınlatılabilmiş değil...
Ankara
'da bir iş merkezinin yirminci katından düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 23 yaşındaki Şule Çet
'in ölümü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nde birçok aktivisti sokaklara döken olaylardan yalnızca biri... Birçok delilin cinayeti gösterdiği sır ölüm hala aydınlatılabilmiş değil...
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 07:19
THY'den Öğrencilere Part Time İş Fırsatı
Fenomen Dizi Arka Sokaklar, Adalet Bakanlığı ile İşbirliği Yapıyor
CHP Ankara Adayı Mansur Yavaş'a Sahte Senetten Para Cezası Verildi
TFF'nin Yeni Başkanı 1 Haziran'da Belli Olacak