Son Dakika Haberleri: Şule Çet'in hayatını kaybettiği plazada keşif yapıldı - Avukatın açıklaması
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Şule Çet'in hayatını kaybettiği plazada keşif yapıldı - Avukatın açıklaması

1 saat önce

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili Çet'in hayatını kaybettiği plazada keşif yapıldı.

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili Çet'in hayatını kaybettiği plazada keşif yapıldı. Şule Çet'İn ailesinin avukatı Onur Tatar, keşif işleminin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Şule Çet'in hayatını kaybettiği plazada keşif yapıldı - Avukatın açıklaması
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:23 Kaynak: AA
Gazi Üniversitesi, Şule Çet
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