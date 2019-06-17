Şule Çet'in hayatını kaybettiği plazada keşif yapıldı - Avukatın açıklaması
1 saat önce
Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili Çet'in hayatını kaybettiği plazada keşif yapıldı.
Gazi Üniversitesi
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:23 Kaynak: AA
öğrencisi Şule Çet
'in ölümüyle ilgili Çet'in hayatını kaybettiği plazada keşif yapıldı. Şule Çet'İn ailesinin avukatı Onur Tatar
, keşif işleminin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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