Şule Çet'in Ölmeden Önce Plazadaki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı (1)
1 saat önce
Ankara'da, üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23), cinsel saldırıya uğradığı iddia edilen plazanın 20'nci katından düşerek ölmesiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.
Ankara
'da, üniversite öğrencisi Şule Çet
'in (23), cinsel saldırıya uğradığı iddia edilen plazanın 20'nci katından düşerek ölmesiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Şule Çet ve sanıklar Çağatay Aksu
ve Berk Akand'ın olayın yaşandığı gece cep telefonlarıyla kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:05 Kaynak: DHA
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Şule Çet'in Ölmeden Önce Plazadaki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
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