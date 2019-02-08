Son Dakika Haberleri: Şule Çet'in Ölmeden Önce Plazadaki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı (1)

Şule Çet'in Ölmeden Önce Plazadaki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı (1)

1 saat önce

Ankara'da, üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23), cinsel saldırıya uğradığı iddia edilen plazanın 20'nci katından düşerek ölmesiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Şule Çet'in Ölmeden Önce Plazadaki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı (1), System.String[]
Ankara'da, üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23), cinsel saldırıya uğradığı iddia edilen plazanın 20'nci katından düşerek ölmesiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Şule Çet ve sanıklar  Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın olayın yaşandığı gece cep telefonlarıyla kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:05 Kaynak: DHA

Aksu, Ankara, Şule Çet, Güncel
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