Son Dakika Haberleri: Şule Çet'in ölümü davasında kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Çağatay Aksu'nun müebbet ve 12...
Son Dakika 3. Sayfa Şule Çet'in ölümü davasında kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Çağatay Aksu'nun müebbet ve 12... - Son Dakika

Şule Çet'in ölümü davasında kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Çağatay Aksu'nun müebbet ve 12...

6 saat önce

Şule Çet'in ölümü davasında kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Çağatay Aksu'nun müebbet ve 12 yıl 6 ay hapsine, sanık Berk Akand'ın ise 18 yıl 9 ay hapsine hükmetti.

Şule Çet'in ölümü davasında kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Çağatay Aksu'nun müebbet ve 12..., System.String[]

Şule Çet'in ölümü davasında kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Çağatay Aksu'nun müebbet ve 12 yıl 6 ay hapsine, sanık Berk Akand'ın ise 18 yıl 9 ay hapsine hükmetti. - ANKARA

Şule Çet, Aksu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:12 Kaynak: İHA
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