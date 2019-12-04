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Şule Çet'in ölümü davasında kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Çağatay Aksu'nun müebbet ve 12...
6 saat önce
Şule Çet'in ölümü davasında kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Çağatay Aksu'nun müebbet ve 12 yıl 6 ay hapsine, sanık Berk Akand'ın ise 18 yıl 9 ay hapsine hükmetti.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:12 Kaynak: İHA
Şule Çet'in ölümü davasında kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Çağatay Aksu'nun müebbet ve 12 yıl 6 ay hapsine, sanık Berk Akand'ın ise 18 yıl 9 ay hapsine hükmetti. - ANKARA
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