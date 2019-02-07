Son Dakika Haberleri: Şule Çet'in Ölümü - Sanıklara Ait Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Şule Çet'in Ölümü - Sanıklara Ait Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

1 saat önce

- Üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümü Güvenlik kamerası görüntüleri Sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand'a ait yeni görüntüler ANKARA - Üniversite öğrencisi Şule Çet'in 29 Mayıs'ta 2018'de Ankara'daki bir plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirdiği olayla ilgili sanıklar Çağatay Aksu...

- Üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümü
Güvenlik kamerası görüntüleri
Sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand'a ait yeni görüntüler ANKARA - Üniversite öğrencisi Şule Çet'in 29 Mayıs'ta 2018'de Ankara'daki bir plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirdiği olayla ilgili sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:00 Kaynak: AA

Aksu, Şule Çet, Güncel
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