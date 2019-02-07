Şule Çet'in Ölümü - Sanıklara Ait Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı
1 saat önce
- Üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümü Güvenlik kamerası görüntüleri Sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand'a ait yeni görüntüler ANKARA - Üniversite öğrencisi Şule Çet'in 29 Mayıs'ta 2018'de Ankara'daki bir plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirdiği olayla ilgili sanıklar Çağatay Aksu...
- Üniversite öğrencisi Şule Çet
'in ölümü
Güvenlik kamerası görüntüleri
Sanıklar Çağatay Aksu
ve Berk Akand'a ait yeni görüntüler ANKARA - Üniversite öğrencisi Şule Çet'in 29 Mayıs'ta 2018'de Ankara
'daki bir plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirdiği olayla ilgili sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:00 Kaynak: AA
"Sen Beni Doyuramıyorsun Başka Erkeklerle İlişkim Var" Diyen Sevgilisini Döverek Öldürdü
Ailesinden Kaçan Genç Kız, Ağabeyi Tarafından Önce 3. Kattan Atıldı Sonra Boğularak Öldürüldü
Seri Katil Atalay Filiz'in Cezai Ehliyeti Tam Çıktı
Şule Çet Cinayeti ile İlgili Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı