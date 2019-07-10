Son Dakika Haberleri: Şule Çet'in ölümüne ilişkin davanın üçüncü duruşması başladı
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Şule Çet'in ölümüne ilişkin davanın üçüncü duruşması başladı

1 saat önce

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in 29 Mayıs 2018'de şüpheli ölümüne ilişkin 2 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması başladı.

Şule Çet'in ölümüne ilişkin davanın üçüncü duruşması başladı, System.String[]
Gazi Üniversitesi, Şule Çet, Dünya
Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in 29 Mayıs 2018'de şüpheli ölümüne ilişkin 2 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması başladı.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand ile Şule Çet'in babası İsmail Çet, aile yakınları ve tarafların avukatları katıldı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:52 
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