Şule Çet'in ölümüne ilişkin davanın üçüncü duruşması başladı
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Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in 29 Mayıs 2018'de şüpheli ölümüne ilişkin 2 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması başladı.
Gazi Üniversitesi Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:52
öğrencisi Şule Çet
'in 29 Mayıs 2018'de şüpheli ölümüne ilişkin 2 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması başladı. Ankara
31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Çağatay Aksu
ve Berk Akand ile Şule Çet'in babası İsmail Çet, aile yakınları ve tarafların avukatları katıldı.
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