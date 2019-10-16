Son Dakika Haberleri: Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada dördüncü duruşma bugün
Son Dakika Dünya Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada dördüncü duruşma bugün

Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada dördüncü duruşma bugün

27 dakika önce

Mayıs 2018'de hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule Çet'in şüpheli ölümüne ilişkin davanın dördüncü duruşması bugün Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada dördüncü duruşma bugün, System.String[]

Mayıs 2018'de hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule Çet'in şüpheli ölümüne ilişkin davanın dördüncü duruşması bugün Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.


Sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verilen üçüncü duruşmada mahkeme heyeti telefon kayıtlarının beklenmesi, DNA için bilirkişi ve dudak okuma tespitlerinin yapılması için duruşmayı 16 Ekim tarihine ertelemişti.

Euronews.com'da Görüntüle

Şule Çet, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:42 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güngören'de kahvehane önünde silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
Şule Çet davasının 4'üncü celsesi başladı Bahçeli'den çok konuşulacak sakal esprisi: Bir hafta da öldüğümü konuşsunlar Rusya lideri Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Moskova'ya davet etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 11:10:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada dördüncü duruşma bugün
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]