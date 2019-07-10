Son Dakika Haberleri: Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada üçüncü duruşma
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Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada üçüncü duruşma

20 dakika önce

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin, 2 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması başladı.

Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada üçüncü duruşma, System.String[]
Gazi Üniversitesi, Şule Çet, Güncel
Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin, 2 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması başladı.
Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand ile Şule Çet'in babası İsmail Çet, aile yakınları ve tarafların avukatları katıldı.
Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı da müdahil olarak duruşmada hazır bulundu.
Duruşmayı, milletvekilleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi takip ediyor.
Duruşmaya, mahkeme başkanının bir önceki celsenin ara kararları gereği dosyaya giren evrakı okuması ve tanıkların beyanlarının alınmasıyla devam ediliyor.
Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs 2018'de Ankara'daki bir plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirmiş, olayla ilgili Çağatay Aksu ve Berk Akand tutuklanmıştı.
İddianamede, sanıklar hakkında "cinayet", "nitelikli cinsel saldırı" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıla kadar hapis cezası istenmişti.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:58 Kaynak: AA
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