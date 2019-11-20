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Şule çet'in ölümüyle ilgili savcı mütalaasını açıkladı arşiv
6 saat önce
Şule Çet'in ölümüyle ilgili Savcı mütalaasını açıkladı ARŞİV.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:58 Kaynak: DHA
Şule Çet'in ölümüyle ilgili Savcı mütalaasını açıkladı ARŞİV
Güleda cinayetinde kan donduran ayrıntı Kedileri vahşice öldürülen kadın, şüphelendiği eski sevgilisinden şikayetçi oldu Güney koreli, yerleştiği diyarbakır'da bıçaklanarak öldürüldü - arşiv Öldürdüğü babası için jandarmaya kayıp başvurusunda bulunmuş