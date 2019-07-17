Son Dakika Haberleri: Şule Çet'in ölümüyle ilgili 'şüpheli lekeler' incelenecek (2)
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Şule Çet'in ölümüyle ilgili 'şüpheli lekeler' incelenecek (2)

2 saat önce

BİLİMSEL RAPORDA YER ALAN LEKELERMersin Üniversitesi Adli Tıp Uzmanları Prof.Dr. Hakan Kar ve Prof. Dr. Halik Dokgöz'ün imzasını taşıyan Uzman Bilimsel Ek Mütalaa Raporu'nda, 17 Haziran tarihinde olay yerinde yapılan keşif sırasında tespit edilen şüpheli lekelere değinildi.

Şule Çet'in ölümüyle ilgili 'şüpheli lekeler' incelenecek (2), System.String[]

BİLİMSEL RAPORDA YER ALAN LEKELER
Mersin Üniversitesi Adli Tıp Uzmanları Prof.Dr. Hakan Kar ve Prof. Dr. Halik Dokgöz'ün imzasını taşıyan Uzman Bilimsel Ek Mütalaa Raporu'nda, 17 Haziran tarihinde olay yerinde yapılan keşif sırasında tespit edilen şüpheli lekelere değinildi. Raporda, olay yerindeki koltukların ve sehpaların altında yer alan halıflekste, dinlenme odasındaki kanepede bulunan yastıklarda ve kanepenin yaslandığı kadife duvarda şüpheli biyolojik lekeler tespit edildiğine yer verildi. Raporun sonuç bölümünde bu lekeler ile ilgili şu tespitte bulunuldu:
"Özellikle halı, kumaş gibi tekstil materyaller tarafından emilmiş ve kurumuş bulunan kan, tükürük veya sperm gibi biyolojik delillerin olay üzerinden çok uzun süre geçmiş olmasına rağmen tespit edilebileceği adli tıbbi açıdan bilinmekte olup, tarafımızca olay yerinde tespit edilen şüpheli lekelerden biyolojik örnekler alınarak genetik inceleme yaptırılması ve maktul ile şüphelilerin DNA'ları ile karşılaştırılmasının önemli ek deliller elde edilebilmesine katkı koyabileceği kanaatini bildiririz."
YENİ LEKELER DE BULUNDU
Bu rapor doğrultusunda bugün olay yerinde yapılan incelemede işte bu lekelerden örnekler alındı. Olay yerinde bilirkişi uzmanları tarafından yapılan incelemede raporda işaret edilen biyolojik lekeler üzerinde, değişik dalga boyunda ışık kaynakları ve değişik renkte filtreler kullanılarak detaylı inceleme yapıldı ve biyolojik örnekler alındı. Bilirkişi incelemesi sırasında dinlenme odasındaki duvarda, raporda tespit edilen lekelere ilaveten yeni biyolojik lekelere de rastlandığı ve bu lekelerden de örnek alındığı öğrenildi.


Mersin Üniversitesi, Adli Tıp, Kar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:18 Kaynak: DHA
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